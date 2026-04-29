Такого не видели десятилетиями: ПСЖ и "Бавария" создали футбольную аномалию с 9 голами в ЛЧ

Французский ПСЖ и мюнхенская "Бавария" провели сверхрезультативную встречу в рамках 1/2 финала ЛЧ. В первом поединке за право сыграть в финале команды забили девять мячей, установив исторический рекорд.

Ход противостояния: от преимущества мюнхенцев до доминирования Парижа

Старт поединка остался за гостями. На 17-й минуте Луис Диас заработал пенальти после фола Виллиана Пачо, а Гарри Кейн четко реализовал одиннадцатиметровый.

Однако хозяева поля ответили мгновенно. Хвича Кварацхелия восстановил паритет после передачи Дезире Дуэ, а затем Жуан Невеш вывел парижан вперед, замкнув навес Усмана Дембеле с углового.

Перед перерывом команды успели обменяться голами еще дважды.

Майкл Олисе завершил позиционную атаку мюнхенцев точным ударом, но на добавленных минутах первого тайма Дембеле снова вывел ПСЖ вперед, реализовав пенальти за игру рукой защитника немецкого клуба.

Дубли звезд и волевая попытка "Баварии"

Вторая половина встречи началась под диктовку подопечных ПСЖ.

В течение двух минут хозяева фактически сняли вопрос о победителе: сначала Кварацхелия оформил дубль с паса Ашрафа Хакими, а затем и Дембеле записал на свой счет второй мяч в игре, сделав счет 5:2.

"Бавария" смогла на камбэк в середине тайма. Дайот Упамекано удачно сыграл головой после штрафного от Йозуа Киммиха, а через несколько минут Луис Диас сократил отставание до минимума.

Несмотря на финальное давление мюнхенцев, матч завершился со счетом 5:4 в пользу действующих обладателей трофея.

Исторический статус и дата реванша

Эта игра официально стала самым результативным полуфиналом в истории турнира. Судьбу путевки в финал команды решат в Мюнхене.

Ответный матч запланирован на среду, 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.