Украинцы возвращаются в борьбу: расписание стартов вторника на Паралимпиаде-2026

Во вторник, 10 марта, после дня отдыха, к соревнованиям на Паралимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо возвращаются украинские спортсмены.
Полное расписание выступлений отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
В этот день 14 представителей Украины будут соревноваться в квалификациях спринта по паралижным гонкам. В случае успешного выступления они смогут пробиться в полуфиналы и финалы, где разыграют медали.
Наибольшее представительство Украина будет иметь в мужском спринте среди спортсменов класса сидя - сразу пять участников.
Расписание стартов украинцев (10 марта):
После квалификаций спортсмены будут бороться за выход в полуфиналы, а затем - в финалы.
Финальные старты дня:
Всего в четвертый день Паралимпиады будет разыграно 12 комплектов наград - по шесть в паралыжных гонках и горнолыжном спорте.
В мужском спринте среди спортсменов класса сидя на старт выйдут сразу пять отечественных спортсменов, среди которых обладатель первого "золота" Украины на Паралимпиаде-2026 Тарас Радь. В полуфинал этой дисциплины выйдут 12 лучших спортсменов из 37 заявленных.
В женском спринте стоя Украину будут представлять Людмила Ляшенко, Александра Кононова и Ирина Буй, которые будут бороться за место в топ-12, что гарантирует выход в полуфинал.
Для Григория Вовчинского старт в мужском спринте стоя станет пятым в карьере на Паралимпиаах. На предыдущих Играх в Пекин он завоевал золотую медаль.
В женском спринте среди спортсменок с нарушением зрения выступят опытная двукратная паралимпийская чемпионка Оксана Шишкова и 21-летняя дебютантка Игр Романа Лобашева.
В мужском спринте с нарушением зрения Украину будут представлять Дмитрий Суярко и Игорь Кравчук. Суярко уже имеет награду на этих Играх - бронзу в индивидуальной гонке парабиатлона.
Украинские паралимпийцы не участвовали в стартах понедельника, 9 марта и не пополнили свою копилку новыми наградами Однако добытый ранее гандикап позволил команде удержать вторую строчку рейтинга.
Сейчас в активе Украины 10 медалей, из которых 3 - высшей пробы.
Безоговорочным лидером остается Китай, который существенно оторвался от преследователей как по количеству "золота" (8 медалей), так и по общему числу завоеванных наград - 17.
Официальным и эксклюзивным транслятором Паралимпиады-2026 в Украине является "Суспільне мовлення". Болельщики могут следить за успехами наших героев на таких платформах:
Весь контент доступен бесплатно для пользователей на территории Украины.
