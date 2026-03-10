Українці повертаються в боротьбу: розклад стартів вівторка на Паралімпіаді-2026

У вівторок, 10 березня, після дня відпочинку, до змагань на Паралімпіаді-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо повертаються українські спортсмени.
Повний розклад виступів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.
У цей день 14 представників України змагатимуться у кваліфікаціях спринту з паралижних перегонів. У разі успішного виступу вони зможуть пробитися до півфіналів і фіналів, де розіграють медалі.
Найбільше представництво Україна матиме у чоловічому спринті серед спортсменів класу сидячи – одразу п’ять учасників.
Розклад стартів українців (10 березня):
Після кваліфікацій спортсмени боротимуться за вихід до півфіналів, а згодом – до фіналів.
Фінальні старти дня:
Загалом у четвертий день Паралімпіади буде розіграно 12 комплектів нагород – по шість у паралижних перегонах і гірськолижному спорті.
У чоловічому спринті серед спортсменів класу сидячи на старт вийдуть одразу п'ять вітчизняних спортсменів, серед яких володар першого "золота" України на Паралімпіаді-2026 Тарас Радь. До півфіналу цієї дисципліни вийдуть 12 найкращих спортсменів із 37 заявлених.
У жіночому спринті стоячи Україну представлятимуть Людмила Ляшенко, Олександра Кононова та Ірина Буй, які боротимуться за місце у топ-12, що гарантує вихід до півфіналу.
Для Григорія Вовчинського старт у чоловічому спринті стоячи стане п'ятим в кар'єрі на Паралімпіаах. На попередніх Іграх у Пекін він здобув золоту медаль.
У жіночому спринті серед спортсменок із порушенням зору виступлять досвідчена дворазова паралімпійська чемпіонка Оксана Шишкова та 21-річна дебютантка Ігор Романа Лобашева.
У чоловічому спринті з порушенням зору Україну представлятимуть Дмитро Суярко та Ігор Кравчук. Суярко вже має нагороду на цих Іграх – бронзу в індивідуальній гонці парабіатлону.
Українські паралімпійці не брали участі у стартах понеділка, 9 березня та не поповнили свою скарбничку новими нагородами Проте здобутий раніше гандикап дозволив команді втримати другий рядок рейтингу.
Наразі в активі України 10 медалей, з яких 3 – найвищого гатунку.
Беззаперечним лідером залишається Китай, який суттєво відірвався від переслідувачів як за кількістю "золота" (8 медалей), так і за загальним числом здобутих нагород – 17.
Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:
Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.
