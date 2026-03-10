Українці повертаються в боротьбу: розклад стартів вівторка на Паралімпіаді-2026

Хто змагатиметься 10 березня

У цей день 14 представників України змагатимуться у кваліфікаціях спринту з паралижних перегонів. У разі успішного виступу вони зможуть пробитися до півфіналів і фіналів, де розіграють медалі.

Найбільше представництво Україна матиме у чоловічому спринті серед спортсменів класу сидячи – одразу п’ять учасників.

Розклад стартів українців (10 березня):

10:55 – Паралижні перегони. Спринт, чоловіки (сидячи), кваліфікація (Павло Баль, Тарас Радь, Олександр Алексик, Василь Кравчук, Григорій Шимко)

11:25 – Паралижні перегони. Спринт, жінки (стоячи), кваліфікація (Людмила Ляшенко, Олександра Кононова, Ірина Буй)

11:35 – Паралижні перегони. Спринт, чоловіки (стоячи), кваліфікація (Серафим Драгун, Григорій Вовчинський)

11:55 – Паралижні перегони. Спринт, жінки (порушення зору), кваліфікація (Оксана Шишкова, Романа Лобашева)

12:05 – Паралижні перегони. Спринт, чоловіки (порушення зору), кваліфікація (Дмитро Суярко, Ігор Кравчук)

Коли відбудуться фінали

Після кваліфікацій спортсмени боротимуться за вихід до півфіналів, а згодом – до фіналів.

Фінальні старти дня:

14:29 – чоловіки, спринт (сидячи)

14:38 – жінки, спринт (стоячи)

14:45 – чоловіки, спринт (стоячи)

14:54 – жінки, спринт (порушення зору)

15:01 – чоловіки, спринт (порушення зору)

Загалом у четвертий день Паралімпіади буде розіграно 12 комплектів нагород – по шість у паралижних перегонах і гірськолижному спорті.

Особливі старти українців

У чоловічому спринті серед спортсменів класу сидячи на старт вийдуть одразу п'ять вітчизняних спортсменів, серед яких володар першого "золота" України на Паралімпіаді-2026 Тарас Радь. До півфіналу цієї дисципліни вийдуть 12 найкращих спортсменів із 37 заявлених.

У жіночому спринті стоячи Україну представлятимуть Людмила Ляшенко, Олександра Кононова та Ірина Буй, які боротимуться за місце у топ-12, що гарантує вихід до півфіналу.

Для Григорія Вовчинського старт у чоловічому спринті стоячи стане п'ятим в кар'єрі на Паралімпіаах. На попередніх Іграх у Пекін він здобув золоту медаль.

У жіночому спринті серед спортсменок із порушенням зору виступлять досвідчена дворазова паралімпійська чемпіонка Оксана Шишкова та 21-річна дебютантка Ігор Романа Лобашева.

У чоловічому спринті з порушенням зору Україну представлятимуть Дмитро Суярко та Ігор Кравчук. Суярко вже має нагороду на цих Іграх – бронзу в індивідуальній гонці парабіатлону.

Україна в медальному заліку

Українські паралімпійці не брали участі у стартах понеділка, 9 березня та не поповнили свою скарбничку новими нагородами Проте здобутий раніше гандикап дозволив команді втримати другий рядок рейтингу.

Наразі в активі України 10 медалей, з яких 3 – найвищого гатунку.

Беззаперечним лідером залишається Китай, який суттєво відірвався від переслідувачів як за кількістю "золота" (8 медалей), так і за загальним числом здобутих нагород – 17.

Де дивитися трансляції наживо

Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:

Сайт "Суспільне Спорт" (прямі трансляції за видами спорту).

Телеканал "Суспільне Спорт" та місцеві канали "Суспільного".

YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.