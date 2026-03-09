ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Как Украина удержала вторую позицию в медальном зачете Паралимпиады-2026, хотя не было ни одного выступления

18:24 09.03.2026 Пн
2 мин
Лишь несколько наград отделяют преследователей от нашей сборной. Кто стал главной угрозой?
aimg Екатерина Урсатий
Как Украина удержала вторую позицию в медальном зачете Паралимпиады-2026, хотя не было ни одного выступления Паралимпийские игры-2026 (фото: Getty Images)

Сборная Украины сохранила лидерские позиции в общем зачете Паралимпийских игр-2026 по итогам третьего дня соревнований. Несмотря на отсутствие украинских стартов в этот период, наша команда остается второй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Читайте также: Рядом с символом РФ: украинский флаг появился на церемонии открытия Паралимпиады-2026

День без украинских стартов и успехи горнолыжников

Третий день зимних Игр в 2026 году стал первым, когда представители украинской сборной не участвовали в финалах или квалификациях.

Основное внимание болельщиков и экспертов было сосредоточено на горнолыжных трассах, где разыгрывали награды в супергиганте.

Всего были определены победители в шести категориях: среди спортсменов, которые соревнуются сидя, стоя, а также среди участников с нарушениями зрения.

Наиболее успешными в этой дисциплине оказались атлеты из Австрии, Италии, США и Франции - представители каждой из этих стран завоевали по две медали разного достоинства.

Ситуация в медальном зачете: Австрия догоняет Украину

Хотя "сине-желтые" не пополнили свою копилку новыми наградами, добытый ранее гандикап позволил команде удержать вторую строчку мирового рейтинга.

Сейчас в активе Украины 10 медалей, из которых 3 - высшей пробы.

Однако конкуренция обостряется: сборная Австрии, благодаря успехам в горнолыжном спорте, также достигла отметки в 3 золотые награды и теперь дышит украинцам в спину.

Безоговорочным лидером остается Китай, который существенно оторвался от преследователей как по количеству золота, так и по общему числу добытых призов.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады-2026 (после 3-х дней):

  1. Китай - 8 "золото" + 5 "серебро" + 4 "бронза" (17)
  2. Украина - 3 + 2 + 5 (10)
  3. Австрия - 3 + 1 + 0 (4)
  4. Италия - 2+2+1 (5)
  5. Швейцария - 2 + 0 + 1 (3)
  6. США - 1 + 4 + 2 (7)
  7. Канада - 1 + 3 + 3 (7)
  8. Франция - 1 + 3 + 1 (5)
  9. Германия - 1 + 1 + 5 (7)
  10. Испания/Нидерланды/Норвегия - по 1+1+1+0 (2)

Отметим, что в Украине не транслировали церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за флагов РФ и Беларуси.

Ранее расследование ГУР установило, кто из российских паралимпийцев убивал украинцев и штурмовал наши города.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сборная Украины
Новости
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Аналитика
Прыжок в политику? Готовится ли Залужный к выборам и что у него с Зеленским
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Прыжок в политику? Готовится ли Залужный к выборам и что у него с Зеленским