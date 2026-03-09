Как Украина удержала вторую позицию в медальном зачете Паралимпиады-2026, хотя не было ни одного выступления
Сборная Украины сохранила лидерские позиции в общем зачете Паралимпийских игр-2026 по итогам третьего дня соревнований. Несмотря на отсутствие украинских стартов в этот период, наша команда остается второй.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
День без украинских стартов и успехи горнолыжников
Третий день зимних Игр в 2026 году стал первым, когда представители украинской сборной не участвовали в финалах или квалификациях.
Основное внимание болельщиков и экспертов было сосредоточено на горнолыжных трассах, где разыгрывали награды в супергиганте.
Всего были определены победители в шести категориях: среди спортсменов, которые соревнуются сидя, стоя, а также среди участников с нарушениями зрения.
Наиболее успешными в этой дисциплине оказались атлеты из Австрии, Италии, США и Франции - представители каждой из этих стран завоевали по две медали разного достоинства.
Ситуация в медальном зачете: Австрия догоняет Украину
Хотя "сине-желтые" не пополнили свою копилку новыми наградами, добытый ранее гандикап позволил команде удержать вторую строчку мирового рейтинга.
Сейчас в активе Украины 10 медалей, из которых 3 - высшей пробы.
Однако конкуренция обостряется: сборная Австрии, благодаря успехам в горнолыжном спорте, также достигла отметки в 3 золотые награды и теперь дышит украинцам в спину.
Безоговорочным лидером остается Китай, который существенно оторвался от преследователей как по количеству золота, так и по общему числу добытых призов.
Топ-10 медального зачета Паралимпиады-2026 (после 3-х дней):
- Китай - 8 "золото" + 5 "серебро" + 4 "бронза" (17)
- Украина - 3 + 2 + 5 (10)
- Австрия - 3 + 1 + 0 (4)
- Италия - 2+2+1 (5)
- Швейцария - 2 + 0 + 1 (3)
- США - 1 + 4 + 2 (7)
- Канада - 1 + 3 + 3 (7)
- Франция - 1 + 3 + 1 (5)
- Германия - 1 + 1 + 5 (7)
- Испания/Нидерланды/Норвегия - по 1+1+1+0 (2)
Отметим, что в Украине не транслировали церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за флагов РФ и Беларуси.
Ранее расследование ГУР установило, кто из российских паралимпийцев убивал украинцев и штурмовал наши города.