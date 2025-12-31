ua en ru
Мощная версия "Щедрика" от военных: поражает и наполняет светом души (видео)

Среда 31 декабря 2025 19:14
UA EN RU
Мощная версия "Щедрика" от военных: поражает и наполняет светом души (видео) Кадр из видео "Щедрик по Реквиему"
Автор: Иванна Пашкевич

Военнослужащие "Культурных сил" представили особую версию всемирно известного "Щедрика", которая получила название "Щедрик по Реквиему". Проект стал символом несокрушимости и напоминанием о том, что голос Украины не замолчит никогда, даже в самые сложные времена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз проекта "Культурные силы".

Выбор композиции Николая Леонтовича является глубоко символичным, ведь именно это произведение стало главным инструментом культурной дипломатии Украинской Народной Республики в 1919-1924 годах.

Тогда, во время миссии Александра Кошица, песня покорила десятки стран на нескольких континентах.

И даже во времена оккупации Украины "Щедрик" продолжал транслировать миру стремление нашего народа к независимости, доказывая победу жизни над смертью.

Специально к последнему дню 2025 года музыканты переосмыслили легендарную мелодию, превратив ее в манифест несокрушимой веры в будущее.

Мощная версия &quot;Щедрика&quot; от военных: поражает и наполняет светом души (видео)Кадр из видео "Щедрик по Реквиему"

Авторы проекта отмечают, что "Щедрик по Реквиему" посвящен каждому, кто ежедневно работает на победу, несмотря на усталость или временное уныние.

Это музыкальное воплощение идеи о том, что Украина обязательно будет мирной, ведь нами движет сама жизнь.

Над созданием нового звучания работали профессиональные музыканты, которые сегодня защищают страну в рядах Вооруженных Сил Украины.

Партию бандуры исполнил главный сержант и ветеран российско-украинской войны Иван Ткаленко.

Вместе с ним над композицией работал солдат, саксофонист и композитор Андрей Мартыненко, известный под псевдонимом Andrii Barmalii.

Эта версия "Щедрика" уже стала главным культурным итогом уходящего года.

Она напоминает миру, что украинское искусство остается живым и мощным оружием, способным преодолевать любую тьму.

Исполнители убеждены, что именно совместный ежедневный труд и вера в будущее является тем фундаментом, благодаря которому у нас обязательно все получится.

