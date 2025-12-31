Мощная версия "Щедрика" от военных: поражает и наполняет светом души (видео)

Военнослужащие "Культурных сил" представили особую версию всемирно известного "Щедрика", которая получила название "Щедрик по Реквиему". Проект стал символом несокрушимости и напоминанием о том, что голос Украины не замолчит никогда, даже в самые сложные времена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз проекта "Культурные силы".

Выбор композиции Николая Леонтовича является глубоко символичным, ведь именно это произведение стало главным инструментом культурной дипломатии Украинской Народной Республики в 1919-1924 годах.

Тогда, во время миссии Александра Кошица, песня покорила десятки стран на нескольких континентах.

И даже во времена оккупации Украины "Щедрик" продолжал транслировать миру стремление нашего народа к независимости, доказывая победу жизни над смертью.

Специально к последнему дню 2025 года музыканты переосмыслили легендарную мелодию, превратив ее в манифест несокрушимой веры в будущее.

Кадр из видео "Щедрик по Реквиему"

Авторы проекта отмечают, что "Щедрик по Реквиему" посвящен каждому, кто ежедневно работает на победу, несмотря на усталость или временное уныние.

Это музыкальное воплощение идеи о том, что Украина обязательно будет мирной, ведь нами движет сама жизнь.

Над созданием нового звучания работали профессиональные музыканты, которые сегодня защищают страну в рядах Вооруженных Сил Украины.

Партию бандуры исполнил главный сержант и ветеран российско-украинской войны Иван Ткаленко.

Вместе с ним над композицией работал солдат, саксофонист и композитор Андрей Мартыненко, известный под псевдонимом Andrii Barmalii.

Эта версия "Щедрика" уже стала главным культурным итогом уходящего года.

Она напоминает миру, что украинское искусство остается живым и мощным оружием, способным преодолевать любую тьму.

Исполнители убеждены, что именно совместный ежедневный труд и вера в будущее является тем фундаментом, благодаря которому у нас обязательно все получится.