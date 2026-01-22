Украинки на Australian Open: итоги первого круга парного разряда

Украинка Даяна Ястремская прекратила борьбу на Australian Open-2026 после поражения в стартовом матче парного разряда. Зато Надежда Киченок вместе с Макото Ниномией успешно преодолела первый круг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Неудачный старт Ястремской в парном турнире

Даяна Ястремская, выступавшая в дуэте с американкой Алишей Паркс, не смогла преодолеть первый раунд парного разряда Открытого чемпионата Австралии.

Украинско-американская пара уступила 16 сеяным Го Ханьюй из Китая и Кристине Младенович из Франции.

Матч в Мельбурне длился 1 час 21 минуту и завершился поражением Ястремской и Паркс в двух сетах - 4:6, 3:6.

За поединок дуэт выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три из девяти брейкпойнтов.

Таким образом Ястремская окончательно завершила свои выступления на Australian Open-2026, ведь ранее выбыла и из одиночного разряда, проиграв в первом круге румынке Елене Габриэле Русе.

Успех Киченок и Ниномии в первом круге

В отличие от Ястремской, положительно стартовала в парном турнире Надежда Киченок. 33-летняя украинка вместе с японкой Макото Ниномией уверенно обыграла австралийский дуэт Астра Шарма/Эмерсон Джонс, которые получили вайлд-кард.

Встреча длилась менее часа и завершилась победой украинско-японской пары со счетом 6:4, 6:2. Киченок и Ниномия реализовали четыре из семи брейкпойнтов и вышли во второй круг соревнований.

В следующем раунде их ждет противостояние с восьмым сеяным дуэтом Эллен Перес (Австралия) / Деми Схурс (Нидерланды).

Кто продолжает борьбу среди украинок

В одиночном разряде Australian Open-2026 среди украинских теннисисток в турнире остается только Элина Свитолина.

В третьем круге она сыграет против сеяной "нейтральной" россиянки Дианы Шнайдер.