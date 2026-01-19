Украина узнала соперницу в квалификации Кубка Билли Джин Кинг: с кем и когда состоится матч
Женская сборная Украины по теннису начинает новый путь за главным трофеем мира. По итогам жеребьевки в Лондоне, "сине-желтые" получили соперниц, с которыми уже имеют успешный опыт противостояний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт турнира в соцсети X (Twitter).
Реванш или повторение триумфа: детали предстоящей встречи
Согласно результатам жеребьевки квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг, национальная команда Украины проведет поединок против сборной Польши.
Встреча запланирована на 10-11 апреля. Несмотря на статус номинальных хозяек предстоящего противостояния, украинская команда будет принимать оппоненток на нейтральной площадке.
Это будет уже вторая подряд дуэль этих сборных в рамках отбора. В прошлом сезоне украинки продемонстрировали уверенную игру против польской команды в Радоме, не отдав соперницам ни одного зачетного пункта - общий счет составил 3:0 в пользу нашей сборной.
Формат турнира и путь к финалу
Борьба за выход в следующую стадию будет происходить по традиционной схеме. Программа матчевой встречи рассчитана на два игровых дня и включает пять поединков. В первыйдень две одиночные встречи, а во второй день - парная игра и еще два матча в одиночном разряде.
Победителем пары станет сборная, которая первой одержит три победы. Триумфаторы квалификации в сентябре присоединятся к сборной Китая (хозяек турнира) в финальной части сезона.
Результаты жеребьевки: все пары квалификации
Кроме противостояния украинок и полек, в квалификационном раунде определены еще шесть пар:
- Италия - Япония
- Бельгия - США
- Австралия - Великобритания
- Казахстан - Канада
- Словения - Испания
- Швейцария - Чехия
Исторические достижения украинского тенниса
Украинская сборная сейчас занимает восьмую позицию в мировом рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.
Предыдущий 2025 год стал знаковым для отечественного тенниса: команда впервые пробилась в полуфинал финальной части турнира.
На пути к этому достижению "сине-желтые" одолели Польшу, Швейцарию и Испанию, уступив лишь будущим обладательницам титула - итальянкам.
