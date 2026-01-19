ua en ru
Украина узнала соперницу в квалификации Кубка Билли Джин Кинг: с кем и когда состоится матч

Понедельник 19 января 2026 14:28
Украина узнала соперницу в квалификации Кубка Билли Джин Кинг: с кем и когда состоится матч Женская сборная Украины по теннису (фото: ФТУ)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская сборная Украины по теннису начинает новый путь за главным трофеем мира. По итогам жеребьевки в Лондоне, "сине-желтые" получили соперниц, с которыми уже имеют успешный опыт противостояний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт турнира в соцсети X (Twitter).

Реванш или повторение триумфа: детали предстоящей встречи

Согласно результатам жеребьевки квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг, национальная команда Украины проведет поединок против сборной Польши.

Встреча запланирована на 10-11 апреля. Несмотря на статус номинальных хозяек предстоящего противостояния, украинская команда будет принимать оппоненток на нейтральной площадке.

Это будет уже вторая подряд дуэль этих сборных в рамках отбора. В прошлом сезоне украинки продемонстрировали уверенную игру против польской команды в Радоме, не отдав соперницам ни одного зачетного пункта - общий счет составил 3:0 в пользу нашей сборной.

Формат турнира и путь к финалу

Борьба за выход в следующую стадию будет происходить по традиционной схеме. Программа матчевой встречи рассчитана на два игровых дня и включает пять поединков. В первыйдень две одиночные встречи, а во второй день - парная игра и еще два матча в одиночном разряде.

Победителем пары станет сборная, которая первой одержит три победы. Триумфаторы квалификации в сентябре присоединятся к сборной Китая (хозяек турнира) в финальной части сезона.

Результаты жеребьевки: все пары квалификации

Кроме противостояния украинок и полек, в квалификационном раунде определены еще шесть пар:

  • Италия - Япония
  • Бельгия - США
  • Австралия - Великобритания
  • Казахстан - Канада
  • Словения - Испания
  • Швейцария - Чехия

Исторические достижения украинского тенниса

Украинская сборная сейчас занимает восьмую позицию в мировом рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.

Предыдущий 2025 год стал знаковым для отечественного тенниса: команда впервые пробилась в полуфинал финальной части турнира.

На пути к этому достижению "сине-желтые" одолели Польшу, Швейцарию и Испанию, уступив лишь будущим обладательницам титула - итальянкам.

Ранее мы сообщали, как украинские теннисистки поднялись в топ-20 WTA после старта сезона-2026.

Также читайте, как Юлия Стародубцева прекратила участие в Открытом чемпионате Австралии.

