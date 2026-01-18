ua en ru
Костюк подтвердила серьезность травмы на Australian Open: видео болезненного эпизода

Воскресенье 18 января 2026 16:47
Костюк подтвердила серьезность травмы на Australian Open: видео болезненного эпизода
Автор: Андрей Костенко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прекращает выступления на Открытом чемпионате Австралии. Травма, полученная в игре первого круга одиночного разряда, не позволит ей сыграть в парном турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram теннисистки.

Что случилось в игре с Жакемо

В первом круге турнира Костюк играла с француженкой Эльзой Жакемо. Матч длился почти три с половиной часа, а победительница определилась по итогам трех сетов с тайбрейками.

В первом сете Костюк победила на тайбрейке 7:4, но во втором проиграла с таким же счетом.

В заключительной партии при счете 5:6 на своей подаче Костюк подвернула ногу и упала. Она взяла паузу для оказания медицинской помощи. Марта получила повреждение лодыжки, после чего не смогла сильно опираться на ногу.

Костюк подтвердила серьезность травмы на Australian Open: видео болезненного эпизода

Момент травмы Костюк (скриншот из видео)

В конце концов Костюк продолжила игру, забрала гейм и перевела игру на решающий тайбрейк. В нем Марта сумела отыграться с отставания 1:5 и восстановить паритет (7:7), но не смогла выиграть три последних розыгрыша - уступила 7:10.

Вынужденное прощание с Australian Open

Впоследствии Костюк сообщила подробности повреждения в соцсети. По словам спортсменки, дополнительные медицинские обследования подтвердили разрыв связок лодыжки.

Из-за травмы Марта вынуждена сняться с парного разряда Открытого чемпионата Австралии, где она планировала выступать вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

"К сожалению, во время сегодняшнего матча я травмировала лодыжку, и после дополнительных обследований был подтверждён разрыв связок. Это означает, что я не смогу продолжить выступление на Australian Open в парном разряде", - написала Костюк.

Украинка призналась, что Australian Open остается одним из ее любимых турниров, поэтому завершение соревнований из-за травмы стало для нее особенно болезненным.

"Не так я представляла завершение своего выступления. Но это часть спорта", - отметила теннисистка.

В текущем сезоне Костюк в седьмой раз в карьере стартовала в основе австралийского мэйджора. Лучший результат в Мельбурне она показала в 2024 году, когда пробилась в четвертьфинал.

Восстановление и возвращение на корт

Несмотря на вынужденную паузу, Костюк отметила, что начало сезона-2026 в целом оставило положительные впечатления.

"Брисбен стал прекрасным началом года для меня. Теперь время сосредоточиться на восстановлении, и я с нетерпением жду возвращения на корт", - подытожила Марта, напомнив об удачном выступлении на турнире в Брисбене, где она вышла в финал.

Теннис Australian Open Марта Костюк
