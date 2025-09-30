ua en ru
"Реал" с украинским голкипером победил "Кайрат" в еврокубке: наш страж ворот отразил пенальти (видео)

Алматы, Вторник 30 сентября 2025 13:30
"Реал" с украинским голкипером победил "Кайрат" в еврокубке: наш страж ворот отразил пенальти (видео) Фото: Украинский вратарь "Реала" Илья Волошин (instagram.com/illia33_v)
Автор: Андрей Костенко

Во вторник, 30 сентября, состоялся матч второго тура Юношеской лиги УЕФА, в котором казахстанский "Кайрат" принимал мадридский "Реал". Ворота испанского клуба впервые защищал украинец Илья Волошин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Яркий дебют на евроарене

Уже на 23-й минуте 18-летний украинец отразил пенальти после удара нападающего хозяев Азамата Туякбаева.

В итоге испанский клуб одержал уверенную победу со счетом 4:1, набрал шесть баллов и возглавил турнирную таблицу после двух туров.

Для Волошина это был первый поединок в Юношеской лиге УЕФА и лишь второй официальный матч за "Реал" U-19. Накануне он дебютировал в чемпионате Испании в игре против "Юнионистас де Саламанка" (2:1).

Кто такой Илья Волошин

Юный голкипер родился 15 января 2007 года в Новомосковске (сейчас - Самар) на Днепропетровщине. Занимался футболом в юношеском клубе "Интер" и Колледже спорта города Днепра.

В 2022 году переехал в Испанию, где побывал в академиях ряда местных клубов. К мадридскому "Реалу" присоединился зимой 2024 года, перейдя из академии "Райо Махадаонда".

В марте 2025-го "Реал" подписал с украинцем новый контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

Волошин - игрок юношеских сборных Украины. Выступал за команды U-16, U-17 и U-20.

Ранее мы представили полное расписание матчей Лиги чемпионов 30 сентября.

Также читайте о сумасшедшем ажиотаже вокруг пребывания мадридского "Реала" в Казахстане.

