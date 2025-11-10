ua en ru
Украинец попал в сборную в Испании: с Левандовски, но без Мбаппе

Понедельник 10 ноября 2025 15:03
Украинец попал в сборную в Испании: с Левандовски, но без Мбаппе Фото: Фирменное празднование Цыганкова (x.com/GironaFC)
Автор: Андрей Костенко

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вошел в символическую сборную недели испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт статистического портала SofaScore.

Цыганков принес победу

В 12-м туре Ла Лиги "Жирона" с Цыганковым и еще одним украинцем, форвардом Владиславом Ванатом, в составе одержала вторую победу в чемпионате, одолев дома "Алавес" (1:0). И именно отечественный полузащитник отметился голом.

За 71 минуту на поле Цыганков успел отличиться активностью и в организации атак. В его активе три ключевые передачи, две попытки длинных пасов (одна точная), а точность передач на чужой половине составила 77%.

Гол в ворота "Алавеса" стал для украинца первым в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. До матча он имел один ассист в чемпионате и гол в Кубке Испании.

Результативный удар отечественного вингера позволил каталонскому клубу подняться с последнего места в таблице на 18-ю позицию.

Оценка и место в сборной тура

По итогам встречи, статистический портал SofaScore поставил Цыганкову оценку 8,2. Это лучший результат среди всех правых полузащитников Ла Лиги, что позволило украинцу попасть в сборную недели испанского первенства.

Отметим, что на этот раз в команде недели - ни одного из игроков лидера чемпионата, мадридского "Реала", который не сумел переиграть "Райо Вальекано" (0:0).

В то же время, от "Жироны" - сразу три представителя: кроме Цыганкова, еще защитник Дейли Блинд и полузащитник Иван Мартин.

Сборная 12-го тура Ла Лиги по версии SofaScore

Райан ("Леванте") - Педраса ("Вильярреал"), Блинд ("Жирона"), Вивиан ("Атлетик"), Маффео ("Мальорка") - Мартин ("Жирона"), Н. Уильямс ("Атлетик"), Фебас ("Эльче"), Цыганков ("Жирона") - Левандовски ("Барселона"), Морено ("Вильярреал").

Украинец попал в сборную в Испании: с Левандовски, но без Мбаппе

Ранее мы писали, что пять украинцев попали в символическую сборную Лиги конференций.

Также узнайте, как в Италии оценили 100 процентов точности Довбика в матче Лиги Европы.

