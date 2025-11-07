ua en ru
"Немного вялый". В Италии оценили 100 процентов точности Довбика в матче Лиги Европы

Пятница 07 ноября 2025 11:59
UA EN RU
"Немного вялый". В Италии оценили 100 процентов точности Довбика в матче Лиги Европы Фото: Артем Довбик в матче против "Рейнджерс" (x.com/officialasroma)
Автор: Андрей Костенко

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик удачно провел матч 4-го тура Лиги Европы, в котором его "Рома" на выезде одолела шотландский "Рейнджерс". Оценка его выступления - осторожно одобрительная.

Как отреагировали в Италии на игру отечественного нападающего - рассказывает РБК-Украина.

Победа с украинским ассистом

"Рома" победила в Глазго со счетом 2:0. Довбик вышел в стартовом составе римлян впервые за четыре матча и отметился результативной передачей на Лоренцо Пеллегрини, когда гости забили второй гол.

Всего украинец провел на поле 86 минут, за которые:

  • отдал 1 голевой пас
  • нанес 1 удар по воротам
  • выиграл 1 единоборство из 4
  • сделал 19 пасов со 100% точностью
  • создал 4 голевых момента
  • совершил 1 отбор и 2 фола
  • попал в офсайд 1 раз

Аналитические порталы SofaScore и WhoScored оценили выступление Довбика в 6,1 и 7,2 балла соответственно.

Вердикт итальянцев

В то же время, итальянский портал Voce Giallorossa поставил украинцу оценку 6,5, отметив активность игрока, несмотря на отсутствие забитых мячей.

"Он не забил, но отдал голевой пас - сознательно отказался от удара, чтобы ассистировать Пеллегрини. Хорошая игра украинца, который много двигается вперед, хотя иногда кажется немного вялым при разворотах", - так оценил портал выступление форварда.

Отметим, что более высокую чем Довбик оценку в составе "Ромы" получили лишь Манчини, Кристанте и Пеллегрини (7,0). Также "семеркой" отметили работу главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

&quot;Немного вялый&quot;. В Италии оценили 100 процентов точности Довбика в матче Лиги Европы

Довбик несколько раз был близок к взятию ворот (фото: x.com/officialasroma)

Реакция Гасперини

Наставник римлян оценил улучшение физической формы украинца и его вклад в командную игру.

"Физическая форма Довбика заметно улучшилась. Он участвовал во втором голе, хорошо держал мяч и несколько раз был близок к взятию ворот. Если форвард постоянно оказывается в таких позициях, он обязательно будет забивать. Артем в значительно лучшей форме, чем в начале сезона", - сказал Гасперини после матча.

Статистика Довбика

В сезоне-2025/26 отечественный нападающий провел за "волков" 12 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

Ассист в игре с "Рейнджерс" стал 25-м результативным действием украинца в составе "Ромы" с момента его перехода в клуб.

Как сыграли клубы украинцев в ЛЕ

В отличие от "Ромы", английский "Ноттингем Форест" не смог победить на выезде - в австрийском Граце "лесники" сыграли нулевую ничью с местным "Штурмом". Украинский защитник представителя АПЛ Александр Зинченко не попал в заявку команды из-за травмы.

После четырех туров основного этапа "Рома" имеет 6 очков и занимает 18-е место в общей таблице. "Ноттингем" - с 5-ю баллами идет 23-м. Оба клуба отечественных легионеров пока попадают в стыковые матчи в статусе несеяных команд.

&quot;Немного вялый&quot;. В Италии оценили 100 процентов точности Довбика в матче Лиги Европы

&quot;Немного вялый&quot;. В Италии оценили 100 процентов точности Довбика в матче Лиги Европы

В пятом туре Лиги Европы "Рома" примет на домашнем стадионе бывший клуб Довбика - датский "Мидтьюлланн". А "Ноттингем", также дома, встретится со шведским "Мальме". Поединки запланированы на 27 ноября.

Ранее мы рассказали, как Украина повторила достижение в еврокубках и поднялась в Таблице коэффициентов УЕФА.

Также узнайте все результаты 4-го тура Лиги чемпионов и текущую турнирную таблицу.

Футбол Лига Европы Рома Артем Довбик Александр Зинченко
