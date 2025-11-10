ua en ru
Признание Судакова, ошибки Забарного и травма Довбыка: как сыграли легионеры перед матчами сборной

Понедельник 10 ноября 2025 11:17
Признание Судакова, ошибки Забарного и травма Довбыка: как сыграли легионеры перед матчами сборной Фото: Георгий Судаков стал лучшим в составе "Бенфики" (x.com/slbenfica)
Автор: Андрей Костенко

Прошедшие выходные были богатыми на события для украинских футболистов, выступающих в сильнейших лигах Европы.

О самых ярких моментах игры отечественных легионеров - рассказывает РБК-Украина.

Испания

Полузащитник Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат в составе "Жироны" одержали вторую победу в 12-м туре чемпионата, одолев дома "Алавес" (1:0).

Оба украинца попали в стартовый состав, но до финального свистка не доиграли: Цыганков был заменен на 85-й минуте, Ванат - на 71-й.

Цыганков в этой встрече стал автором победного гола, благодаря которому "Жирона" немного поднялась в таблице: с последнего, 20-го места - на 18-е. Впрочем продолжает находиться в зоне прямого вылета.

"Реал" Андрея Лунина не смог переиграть "Райо Вальекано" (0:0). Украинский вратарь традиционно провел матч на скамейке запасных.

Тем не менее, "Королевский клуб" продолжает лидировать в таблице, хотя "Барселона" воспользовалась пробуксовкой: благодаря хет-трику Роберта Левандовски одержала победу над "Сельтой" (4:2) и сократила отставание до трех очков.

Англия

В 11-м туре АПЛ "Эвертон" Виталия Миколенко одержал победу над "Фулхэмом" (2:0). Украинский защитник вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

"Брентфорд" Егора Ярмолюка победил участника Лиги чемпионов - "Ньюкасл" (3:1). Украинский хавбек вышел в стартовом составе, провел на поле 84 минуты без результативных действий.

"Ноттингем" Александра Зинченко обыграл "Лидс" (3:1). "Лесники" прервали 9-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ. Украинец не принимал участия в матче из-за травмы.

А в центральном поединке тура "Манчестер Сити" разбил "Ливерпуль" - 3:0.

В турнирной таблице АПЛ лидирует лондонский "Арсенал" (26 очков), который на четыре пункта опережает "Манчестер Сити". "Брентфорд" идет 12-м (16 очков), "Эвертон" - 13-м (15), "Ноттингем" - 19-м (9).

Италия

В матче 11-го тура "Рома" Артема Довбыка на своем поле обыграла "Удинезе" (2:0). Украинский форвард, который вышел на матч в стартовом составе, вынужден был покинуть поле из-за травмы на 42-й минуте. Под вопросом участие Артема в ближайших матчах сборной Украины.

"Дженоа" Руслана Малиновского провела первый официальный матч во главе с новым тренером Даниэле Де Росси - сыграла вничью с "Фиорентиной" (2:2). Украинец пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

"Рома" с 24-мя очками продолжает делить лидерство с миланским "Интером". "Дженоа" имеет 7 баллов и продолжает оставаться в зоне вылета - 18-е место.

Франция

ПСЖ Ильи Забарного в центральном матче 12-го тура Лиги 1 устроил с "Лионом" голевую перестрелку.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан. Украинский центрбек провел на поле 90 минут, едва не привез пенальти (судья просматривал ВАР на предмет игры Ильи рукой в штрафной) и стал частичным виновником обоих голов.

ПСЖ набрал 27 баллов и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Португалия

"Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова упустила победу в 11-м туре Примейры в матче с "Каса Пией", пропустив гол в компенсированное время - 2:2.

Оба отечественных футболиста вышли в стартовом составе. Трубин отыграл весь матч. На 65-й минуте он даже парировал пенальти, но его усилия свел на нет Араужу, который неожиданно вколотил мяч в собственные ворота.

Судаков провел на поле 79-й минут и отметился забитым голом в первом тайме. Именно его признали лучшим игроком матча в составе "орлов".

Подопечные Жозе Моуринью, имея 25 очков, идут в чемпионате Португалии третьими. Лидируют "Порту" (31 пункт) и "Спортинг" (28).

