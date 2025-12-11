Украина обыграла Румынию благодаря голу дебютанта в Европейском Кубке наций

Хоккейная сборная Украины успешно начала декабрьский этап Европейского кубка наций, переиграв Румынию в первом поединке трехматчевой серии в Бухаресте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Драматическая развязка поединка

Игра, состоявшаяся 11 декабря на льду "Berceni Arena Sport Center", прошла в напряженной борьбе. Первый период завершился без заброшенных шайб.

Ситуация изменилась во второй двадцатиминутке, где сборной Украины удалось открыть счет. На 32-й минуте дебютную шайбу за национальную команду забросил 17-летний нападающий киевского "Сокола" Денис Жеребко.

Ассистентом выступил Виктор Захаров. Незадолго до второго перерыва, на 39-й минуте, Глеб Кривошапкин удвоил преимущество украинцев, установив счет 2:0.

На старте третьего периода, на 46-й минуте, Александр Пересунько довел преимущество "сине-желтых" до, казалось бы, комфортных 3:0.

Однако румыны продемонстрировали характер и сократили отставание. На 50-й минуте Золтан Рот "размочил" счет, а менее чем через две минуты Петер Балаж отправил в ворота украинской сборной вторую шайбу.

Финальные минуты прошли в драматической борьбе. Румыния сняла голкипера, получив шанс играть в формате 6 на 4 после штрафа Михаила Ковальчука, но сравнять счет хозяевам не удалось.

Изменения в формате и последующие матчи

Сначала в декабрьском розыгрыше Европейского Кубка наций сборная Украины должна была противостоять командам Литвы, Румынии и Испании.

Однако в конце ноября формат соревнований был изменен, Литва и Испания отказались от участия, и теперь украинцы сыграют трижды только против Румынии.

Таким образом, первый матч в Бухаресте стал частью трилогии против румынской команды.

Следующие два матча между сборными Украины и Румынии состоятся 12 и 13 декабря. Начало обоих поединков - в 19:30 по киевскому времени.

Предыдущее выступление на турнире

В ноябрьском, первом розыгрыше Европейского Кубка наций сборная Украины заняла второе место в группе D. Тогда "сине-желтые" уступили Литве (1:2), но уверенно обыграли Румынию (4:1).