Украина U20 вырвала победу у Франции на последних секундах и сохранила место в дивизионе IA

Суббота 13 декабря 2025 16:01
Украина U20 вырвала победу у Франции на последних секундах и сохранила место в дивизионе IA Сборная Украины по хоккею U-20 (фото: fhu.com.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Молодежная сборная Украины по хоккею U20 в драматическом поединке последнего тура группового этапа ЧМ-2026 в дивизионе IA одержала победу над Францией со счетом 3:2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования

От "провала" к спасению

Матч, состоявшийся в словенском Бледе, имел решающее значение для Украины в борьбе за прописку.

Перед его началом украинцы опережали французов всего на два очка, и поражение в основное время автоматически отправляло бы нашу сборную в низший дивизион.

На старте турнира украинская команда победила Казахстан в дополнительное время (2:1), однако в следующих трех матчах потерпела поражения.

Стоит отметить, что "сине-желтые" досрочно потеряли шансы на повышение в элитный раунд из-за разгромного поражения от Австрии (2:9).

Две шайбы за 34 секунды

Старт решающего поединка оказался настоящим шоком для подопечных Андрея Срюбко. Уже на пятой минуте первого периода французские хоккеисты дважды поразили ворота украинской команды: отличились Ле Лем и Дюфур.

Сборная Украины, проигрывая 0:2, сумела выровнять игру до первого перерыва, но забросить шайбу смогла только во второй двадцатиминутке.

Сначала Николай Косарев сократил отставание, а затем Алексей Евтехов сравнял счет, реализовав большинство.

Счет 2:2 держался до конца матча, что гарантировало бы Украине как минимум овертайм и сохранение места в дивизионе.

Даниил Денисенко - герой матча

Напряжение в третьем периоде достигло максимума, особенно в последние минуты. Украинцы остались в меньшинстве, и лишь благодаря надежной игре вратаря Назара Бойко удалось избежать пропущенной шайбы.

Развязка наступила на 60-й минуте: французы сняли вратаря для увеличения атакующего потенциала, но потеряли шайбу.

Даниил Денисенко воспользовался этим, выиграл "спринт" у защитника и в падении забросил шайбу в пустые ворота соперника на 59:39. Этот победный гол 3:2 обеспечил Украине сохранение прописки в Дивизионе IA.

Результаты и итоговая таблица

Благодаря драматической победе сборная Украины U20 завершила турнир на пятом месте. "Сине-желтые" набрали 6 очков, одержав победы над Казахстаном (2:1 ОТ) и Францией.

Французская сборная, которая не получила ни одного очка по итогам пяти матчей (всего 1 очко за поражение в овертайме), понижается в классе.

Ранее мы сообщали, как сборная Украины одержала победу над Румынией в Европейском кубке наций.

Кроме того, мы рассказали, как сыграл чемпион Украины в хоккейном Континентальном кубке.

