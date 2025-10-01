Украина U-17 спаслась от поражения в матче с Черногорией: что произошло на старте отбора Евро-2026
Сборная Украины U-17 провела свой первый матч в квалификации чемпионата Европы-2026. В поединке стартового тура подопечные Александра Сытника сыграли вничью с Черногорией -- 1:1.
О том, как сыграли "сине-желтые" - рассказывает РБК-Украина.
Квалификация Евро-2026 (U-17). Первый тур
Черногория - Украина 1:1 (1:0)
Голы: Кляевич, 27 - Сердюк, 70
Ход первого официального матча
С первых минут украинцы действовали активнее, однако именно Черногория открыла счет.
На 27-й минуте один из защитников "сине-желтых" выбил мяч из штрафной прямо на Неманью Кляевича. Форвард мощным ударом с около 20 метров поразил ближний угол ворот Дениса Столяренко - 1:0.
Отыграться украинская команда смогла лишь после перерыва. На 70-й минуте голкипер Черногории Данило Кольчевич допустил досадную ошибку на выходе, выпустив мяч из рук.
Им воспользовался Кирилл Сердюк, который с угла штрафной перебросил вратаря и защитников и отправил мяч в пустые ворота - 1:1.
До финального свистка обе сборные пытались вырвать победу, однако результат остался неизменным.
Арбитр зафиксировал ничью, которая стала справедливым итогом напряженной борьбы.
Турнирное положение после первого тура
По результатам жеребьевки, в один отборочный квартет с "сине-желтыми" также попали команды Италии и Эстонии.
В параллельном матче Италия разгромила Эстонию со счетом 8:1 и возглавила группу. Сборная Украины и Черногории с одинаковыми показателями делят второе и третье места.
Турнирная таблица
- Италия - 3 очка (1 матч), разница мячей 8:1
- Украина - 1 (1), 1:1
- Черногория - 1 (1), 1:1
- Эстония - 0 (1), 1:8
В следующий раунд квалификации выйдут первые две команды квартета.
Следующий матч Украины
Во втором туре группового этапа "сине-желтые" встретятся с Эстонией. Поединок состоится в субботу, 4 октября, в 15:30 по киевскому времени.
Для команды Александра Сытника это шанс одержать первую победу в отборе и улучшить шансы на выход в элитный раунд квалификации Евро-2026.
