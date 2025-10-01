Україна U-17 врятувалася від поразки у матчі з Чорногорією: що відбулося на старті відбору Євро-2026

Збірна України U-17 провела свій перший матч у кваліфікації чемпіонату Європи-2026. У поєдинку стартового туру підопічні Олександра Ситника зіграли внічию з Чорногорією - 1:1.

Про те, як зіграли "синьо-жовті" - розповідає РБК-Україна .

Кваліфікація Євро-2026 (U-17). Перший тур

Чорногорія - Україна 1:1 (1:0)

Голи: Кляєвич, 27 - Сердюк, 70

Хід першого офіційного матчу

З перших хвилин українці діяли активніше, проте саме Чорногорія відкрила рахунок.

На 27-й хвилині один із захисників "синьо-жовтих" вибив м’яч зі штрафного майданчика прямо на Неманью Кляєвича. Форвард потужним ударом із близько 20 метрів вразив ближній кут воріт Дениса Столяренка - 1:0.

Відігратися українська команда змогла лише після перерви. На 70-й хвилині голкіпер Чорногорії Даніло Кольчевич припустився прикрої помилки на виході, випустивши м’яч із рук.

Ним скористався Кірілл Сердюк, який з кута штрафного перекинув воротаря та захисників і відправив м’яч у порожні ворота - 1:1.

До фінального свистка обидві збірні намагалися вирвати перемогу, однак результат залишився незмінним.

Арбітр зафіксував нічию, яка стала справедливим підсумком напруженої боротьби.

Турнірне становище після першого туру

За результатами жеребкування, до одного відбіркового квартету з "синьо-жовтими" також потрапили команди Італії та Естонії.

У паралельному матчі Італія розгромила Естонію з рахунком 8:1 і очолила групу. Збірна України та Чорногорії з однаковими показниками ділять друге і третє місця.

Турнірна таблиця

Італія - 3 очки (1 матч), різниця м’ячів 8:1

Україна - 1 (1), 1:1

Чорногорія - 1 (1), 1:1

Естонія - 0 (1), 1:8

До наступного раунду кваліфікації вийдуть перші дві команди квартету.

Наступний матч України

У другому турі групового етапу "синьо-жовті" зустрінуться з Естонією. Поєдинок відбудеться у суботу, 4 жовтня, о 15:30 за київським часом.

Для команди Олександра Ситника це шанс здобути першу перемогу у відборі та покращити шанси на вихід до елітного раунду кваліфікації Євро-2026.