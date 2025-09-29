ФИФА вводит кардинальные изменения в пенальти: один удар - и конец розыгрыша

ФИФА готовит масштабную реформу в системе пенальти: повторные удары будут запрещены, а промахи сразу будут приводить к удару от ворот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Bild.

Что изменится в правилах пенальти

Согласно планам ФИФА, игроки будут иметь только один шанс для пробития пенальти. Если мяч промахнется, немедленно назначается удар от ворот, независимо от того, куда отскочил мяч.

"Это облегчит работу вратарей и судей и сделает игру более прозрачной", - пояснил бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде.

Роль Коллины и Инфантино в реформе

Руководитель арбитражного комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино активно продвигают реформу.

Коллина называет ее "благословением для вратарей" и критикует игроков, которые ждут в штрафной площадке повторных ударов, сравнивая это с конными скачками.

Процедура утверждения новых правил

Для окончательного введения изменений требуется одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

После тестовых матчей без повторных пенальти ежегодное общее собрание IFAB должно дать "зеленый свет", для чего необходимо три четверти голосов членов совета.

Четыре голоса принадлежат ФИФА, а еще четыре - Великобритании, поэтому ФИФА понадобятся еще как минимум два дополнительных голоса британских ассоциаций.

Когда изменения могут вступить в силу

Новые правила могут вступить в силу уже с сезона 2026/27.

Это означает, что Чемпионат мира 2026 года в Канаде, Мексике и США может стать последним крупным турниром с традиционными пенальти.