Украина U20 вышла на первое место в группе ЧМ-2025: что нужно для прохода дальше

Сборная Украины U20 возглавила группу B на чемпионате мира-2025 после ничьей Парагвая с Республикой Корея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матчей.

Шансы Украины на выход в плейофф

Несмотря на одинаковые показатели с парагвайцами по очкам и разнице мячей, "сине-желтые" опережают соперников благодаря лучшей дисциплине (фэйрплей).

Так, Украина уже гарантировала себе место не ниже третьей позиции, однако этого результата недостаточно для автоматической путевки в плей-офф.

В то же время "сине-желтым" хватит ничьей в заключительном матче против Парагвая, чтобы попасть в 1/8 финала.

Как играет сборная Украины на турнире

"Сине-желтые" впервые за шесть лет выступают на молодежном чемпионате мира.

В стартовом матче команда одержала победу над Республикой Корея, а во втором туре сыграла вничью с Панамой.

Первая сборная в плей-офф

Первой командой, которая досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала, стала сборная Японии. Во втором туре она уверенно обыграла хозяев турнира Чили со счетом 2:0.

Японцы начали чемпионат с победы над Египтом (2:0). В игре против Чили они также могли выйти вперед еще в первом тайме, однако форвард Ренто Такаока не реализовал пенальти. Решающие же голы в матче забили Рион Ичихара (с пенальти на 55-й минуте) и Юмеки Йокояма (дальним ударом на 82-й минуте).

Для японцев это первый выход в плей-офф молодежного чемпионата мира с 2019 года.

Турнирная таблица группы B после 2-го тура