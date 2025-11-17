ua en ru
Тренер Нигерии ловил колдуна во время матча: вуду-скандал в отборе ЧМ-2026 (видео)

Понедельник 17 ноября 2025 12:50
Тренер Нигерии ловил колдуна во время матча: вуду-скандал в отборе ЧМ-2026 (видео) Фото: Матч Нигерия - ДР Конго (x.com/FecofaRdc)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль после поражения в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 обвинил соперников из ДР Конго в применении вуду-ритуалов во время серии пенальти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN Africa.

Как прошел матч

Решающий поединок второго раунда плей-офф африканского отбора между Нигерией и ДР Конго состоялся 16 ноября на нейтральном поле - в марокканском Рабате.

Сборная Нигерии открыла счет уже на третьей минуте благодаря голу Фрэнка Оньеки. Команда ДР Конго отыгралась на 32-й минуте после результативной контратаки, завершенной Мешаком Элиа. Дальнейшая игра была осторожной со стороны обеих команд, поэтому основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1.

Судьбу поединка решила серия пенальти, где конголезцы победили - 4:3. Решающий удар хладнокровно реализовал капитан команды Шансель Мбемба.

Вуду во время пенальти

Во время серии пенальти тренер Нигерии Шелль даже не смотрел на поле - он внимательно следил за скамейкой соперника.

А после ключевого промаха защитника "суперорлов" Семи Аджаи взорвался эмоциями. Он подбежал к тренерской скамейке соперника, указывая на одного из представителей штаба ДР Конго. По словам Шелля, во время всей серии один из представителей конголезской делегации проводил ритуальные действия.

"Во время серии пенальти парень из Конго практиковал вуду. Все время. Это была вода или что-то другое... Поэтому я разозлился", - сказал Шелль в послематчевом комментарии.

Позже на пресс-конференции тренер повторил свои слова и заявил, что "представители ДР Конго занимались марабутажем" - формой колдовских практик, распространенных в некоторых африканских регионах.

Нигерия без мундиаля

Победа в серии 11-метровых позволила конголезцам выйти в межконтинентальный плей-офф. Участие в этом турнире за две путевки на ЧМ примут шесть команд. Сейчас известны три из них - Боливия, Новая Каледония и ДР Конго.

Нигерия же пропустит уже второй чемпионат мира подряд. Последний раз команда играла на мундиале в 2018 году, поэтому перерыв составит не менее 12 лет. И это, несмотря на мощный подбор игроков - Виктора Осимхена, Адемолу Лукмана, Алекса Ивоби, Виктора Бонифейса и других.

Ранее мы привели полный список команд, которые уже вышли на чемпионат мира-2026.

Также узнайте всех потенциальных соперников сборной Украины в плей-офф ЧМ-2026.

