Украина поднялась в рейтинге ФИФА после двух побед в октябре

Национальная команда Украины улучшила свои позиции в рейтинге сборных по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
После предыдущего обновления рейтинга в сентябре команда Сергея Реброва одержала две важные победы в отборе ЧМ-2026 - над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1).
Эти результаты позволили Украине обойти Канаду и подняться с 28-го на 27-е место, имея в своем активе 1555,36 очка.
Отставание от ближайшего соперника, сборной Турции, составляет лишь 14,82 очка.
По итогам октября "сине-желтые" добавили 12,3 рейтинговых балла - это третий результат среди команд из топ-30. Больше получили только Турция (+14,46) и Дания (+13,38).
Испания сохранила первое место в рейтинге. Аргентина благодаря победам в октябре над сборными Венесуэлы (1:0) и Пуэрто-Рико (6:0) поднялась на вторую строчку, потеснив Францию.
Нидерланды обошли Бразилию и теперь шестые, а в топ-10 вернулась Германия.
Топ-10 сборных ФИФА (октябрь, 2025)
Система ранжирования национальных команд введена в 1993 году. Классификация пережила две большие реформы (2006, 2018). После последних изменений внедрили рейтинг Эло - ключевого показателя ранжирования ведущих шахматистов мира.
Самая низкая позиция сборной Украины в истории - 132-е место (сентябрь 1993-го). Самая высокая - 11-я строчка (февраль 2007-го).
Ранее мы сообщили, на каком месте сборная Украины в рейтинге потенциальных победителей ЧМ-2026.
Также рассказали, как легионеры из УПЛ играли за свои сборные в октябре.