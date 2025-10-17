UA

Україна піднялася в рейтингу ФІФА після двох перемог у жовтні

Фото: Збірна України прогресує (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Національна команда України покращила свої позиції в рейтингу збірних за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Дві перемоги – одна сходинка

Після попереднього оновлення рейтингу у вересні команда Сергія Реброва здобула дві важливі перемоги у відборі ЧС-2026 – над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1).

Ці результати дозволили Україні обійти Канаду та піднятися з 28-го на 27-ме місце, маючи у своєму активі 1555,36 очка.

Відставання від найближчого суперника, збірної Туреччини, становить лише 14,82 очка.

За підсумками жовтня "синьо-жовті" додали 12,3 рейтингових бали – це третій результат серед команд із топ-30. Більше здобули лише Туреччина (+14,46) та Данія (+13,38).

Хто на вершині

Іспанія зберегла перше місце в рейтингу. Аргентина завдяки перемогам у жовтні над збірними Венесуели (1:0) та Пуерто-Рико (6:0) піднялась на другу сходинку, потіснивши Францію.

Нідерланди обійшли Бразилію й тепер шості, а у топ-10 повернулася Німеччина.

Топ-10 збірних ФІФА (жовтень, 2025)

  1. Іспанія – 1880,76
  2. Аргентина – 1872,43 (+1)
  3. Франція – 1862,71 (-1)
  4. Англія – 1824,30
  5. Португалія – 1778,00
  6. Нідерланди – 1759,96 (+1)
  7. Бразилія — 1758,85 (-1)
  8. Бельгія – 1750,01
  9. Італія – 1717,15 (+1)
  10. Німеччина – 1713,30 (+2)
  • …26. Туреччина – 1570,18 (+1)
  • …27. Україна – 1555,36 (+1)
  • …28. Канада – 1554.63 (-2)

Україна в рейтингу ФІФА

Система ранжувань національних команд запроваджена в 1993 році. Класифікація пережила дві великі реформи (2006, 2018). Після останніх змін впровадили рейтинг Ело – ключового показника ранжування провідних шахістів світу.

Найнижча позиція збірної України в історії – 132-ге місце (вересень 1993-го). Найвища – 11-та сходинка (лютий 2007-го).

Раніше ми повідомили, на якому місці збірна України в рейтингу потенційних переможців ЧС-2026.

Також розповіли, як легіонери з УПЛ грали за свої збірні у жовтні.

