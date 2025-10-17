Україна піднялася в рейтингу ФІФА після двох перемог у жовтні

Національна команда України покращила свої позиції в рейтингу збірних за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Після попереднього оновлення рейтингу у вересні команда Сергія Реброва здобула дві важливі перемоги у відборі ЧС-2026 – над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1).
Ці результати дозволили Україні обійти Канаду та піднятися з 28-го на 27-ме місце, маючи у своєму активі 1555,36 очка.
Відставання від найближчого суперника, збірної Туреччини, становить лише 14,82 очка.
За підсумками жовтня "синьо-жовті" додали 12,3 рейтингових бали – це третій результат серед команд із топ-30. Більше здобули лише Туреччина (+14,46) та Данія (+13,38).
Іспанія зберегла перше місце в рейтингу. Аргентина завдяки перемогам у жовтні над збірними Венесуели (1:0) та Пуерто-Рико (6:0) піднялась на другу сходинку, потіснивши Францію.
Нідерланди обійшли Бразилію й тепер шості, а у топ-10 повернулася Німеччина.
Топ-10 збірних ФІФА (жовтень, 2025)
Система ранжувань національних команд запроваджена в 1993 році. Класифікація пережила дві великі реформи (2006, 2018). Після останніх змін впровадили рейтинг Ело – ключового показника ранжування провідних шахістів світу.
Найнижча позиція збірної України в історії – 132-ге місце (вересень 1993-го). Найвища – 11-та сходинка (лютий 2007-го).
