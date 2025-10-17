Україна піднялася в рейтингу ФІФА після двох перемог у жовтні

Дві перемоги – одна сходинка

Після попереднього оновлення рейтингу у вересні команда Сергія Реброва здобула дві важливі перемоги у відборі ЧС-2026 – над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1).

Ці результати дозволили Україні обійти Канаду та піднятися з 28-го на 27-ме місце, маючи у своєму активі 1555,36 очка.

Відставання від найближчого суперника, збірної Туреччини, становить лише 14,82 очка.

За підсумками жовтня "синьо-жовті" додали 12,3 рейтингових бали – це третій результат серед команд із топ-30. Більше здобули лише Туреччина (+14,46) та Данія (+13,38).

Хто на вершині

Іспанія зберегла перше місце в рейтингу. Аргентина завдяки перемогам у жовтні над збірними Венесуели (1:0) та Пуерто-Рико (6:0) піднялась на другу сходинку, потіснивши Францію.

Нідерланди обійшли Бразилію й тепер шості, а у топ-10 повернулася Німеччина.

Топ-10 збірних ФІФА (жовтень, 2025)

Іспанія – 1880,76 Аргентина – 1872,43 (+1) Франція – 1862,71 (-1) Англія – 1824,30 Португалія – 1778,00 Нідерланди – 1759,96 (+1) Бразилія — 1758,85 (-1) Бельгія – 1750,01 Італія – 1717,15 (+1) Німеччина – 1713,30 (+2)

…26. Туреччина – 1570,18 (+1)

…27. Україна – 1555,36 (+1)

…28. Канада – 1554.63 (-2)

Україна в рейтингу ФІФА

Система ранжувань національних команд запроваджена в 1993 році. Класифікація пережила дві великі реформи (2006, 2018). Після останніх змін впровадили рейтинг Ело – ключового показника ранжування провідних шахістів світу.

Найнижча позиція збірної України в історії – 132-ге місце (вересень 1993-го). Найвища – 11-та сходинка (лютий 2007-го).