Украина поднялась в рейтинге ФИФА после двух побед в октябре

Национальная команда Украины улучшила свои позиции в рейтинге сборных по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Две победы - одна ступенька

После предыдущего обновления рейтинга в сентябре команда Сергея Реброва одержала две важные победы в отборе ЧМ-2026 - над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1).

Эти результаты позволили Украине обойти Канаду и подняться с 28-го на 27-е место, имея в своем активе 1555,36 очка.

Отставание от ближайшего соперника, сборной Турции, составляет лишь 14,82 очка.

По итогам октября "сине-желтые" добавили 12,3 рейтинговых балла - это третий результат среди команд из топ-30. Больше получили только Турция (+14,46) и Дания (+13,38).

Кто на вершине

Испания сохранила первое место в рейтинге. Аргентина благодаря победам в октябре над сборными Венесуэлы (1:0) и Пуэрто-Рико (6:0) поднялась на вторую строчку, потеснив Францию.

Нидерланды обошли Бразилию и теперь шестые, а в топ-10 вернулась Германия.

Топ-10 сборных ФИФА (октябрь, 2025)

Испания - 1880,76 Аргентина - 1872,43 (+1) Франция - 1862,71 (-1) Англия - 1824,30 Португалия - 1778,00 Нидерланды - 1759,96 (+1) Бразилия - 1758,85 (-1) Бельгия - 1750,01 Италия - 1717,15 (+1) Германия - 1713,30 (+2)

...26. Турция - 1570,18 (+1)

...27. Украина - 1555,36 (+1)

...28. Канада - 1554.63 (-2)

Украина в рейтинге ФИФА

Система ранжирования национальных команд введена в 1993 году. Классификация пережила две большие реформы (2006, 2018). После последних изменений внедрили рейтинг Эло - ключевого показателя ранжирования ведущих шахматистов мира.

Самая низкая позиция сборной Украины в истории - 132-е место (сентябрь 1993-го). Самая высокая - 11-я строчка (февраль 2007-го).