ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Україна піднялася в рейтингу ФІФА після двох перемог у жовтні

П'ятниця 17 жовтня 2025 16:28
UA EN RU
Україна піднялася в рейтингу ФІФА після двох перемог у жовтні Фото: Збірна України прогресує (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Національна команда України покращила свої позиції в рейтингу збірних за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Дві перемоги – одна сходинка

Після попереднього оновлення рейтингу у вересні команда Сергія Реброва здобула дві важливі перемоги у відборі ЧС-2026 – над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1).

Ці результати дозволили Україні обійти Канаду та піднятися з 28-го на 27-ме місце, маючи у своєму активі 1555,36 очка.

Відставання від найближчого суперника, збірної Туреччини, становить лише 14,82 очка.

За підсумками жовтня "синьо-жовті" додали 12,3 рейтингових бали – це третій результат серед команд із топ-30. Більше здобули лише Туреччина (+14,46) та Данія (+13,38).

Хто на вершині

Іспанія зберегла перше місце в рейтингу. Аргентина завдяки перемогам у жовтні над збірними Венесуели (1:0) та Пуерто-Рико (6:0) піднялась на другу сходинку, потіснивши Францію.

Нідерланди обійшли Бразилію й тепер шості, а у топ-10 повернулася Німеччина.

Топ-10 збірних ФІФА (жовтень, 2025)

  1. Іспанія – 1880,76
  2. Аргентина – 1872,43 (+1)
  3. Франція – 1862,71 (-1)
  4. Англія – 1824,30
  5. Португалія – 1778,00
  6. Нідерланди – 1759,96 (+1)
  7. Бразилія — 1758,85 (-1)
  8. Бельгія – 1750,01
  9. Італія – 1717,15 (+1)
  10. Німеччина – 1713,30 (+2)
  • …26. Туреччина – 1570,18 (+1)
  • …27. Україна – 1555,36 (+1)
  • …28. Канада – 1554.63 (-2)

Україна в рейтингу ФІФА

Система ранжувань національних команд запроваджена в 1993 році. Класифікація пережила дві великі реформи (2006, 2018). Після останніх змін впровадили рейтинг Ело – ключового показника ранжування провідних шахістів світу.

Найнижча позиція збірної України в історії – 132-ге місце (вересень 1993-го). Найвища – 11-та сходинка (лютий 2007-го).

Раніше ми повідомили, на якому місці збірна України в рейтингу потенційних переможців ЧС-2026.

Також розповіли, як легіонери з УПЛ грали за свої збірні у жовтні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол ФІФА
Новини
Тактика випаленої землі: як Росія б’є по енергосистемі та чи буде світло взимку
Тактика випаленої землі: як Росія б’є по енергосистемі та чи буде світло взимку
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить