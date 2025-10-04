ua en ru
Украина - Парагвай: ФИФА признала героем матча футболиста, которого тренер "сине-желтых" убрал с поля

Суббота 04 октября 2025 10:32
UA EN RU
Украина - Парагвай: ФИФА признала героем матча футболиста, которого тренер "сине-желтых" убрал с поля Фото: Данило Кревсун (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Лучшим футболистом поединка чемпионата мира U-20 между Украиной и Парагваем признан Даниил Кревсун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Как сыграл герой встречи

Украина победила Парагвай (2:1) и вышла в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 с первого места.

Кревсун отметился результативной передачей во время первого гола "сине-желтых". Кроме того, он выполнил 22 точные передачи из 30-ти, трижды удачно перевел мяч на другой фланг, дважды попал в створ ворот и создал опасный момент для партнеров.

Полузащитник молодежной команды немецкой "Боруссии" Д провел на поле чуть больше часа (63 минуты), после чего тренерский штаб снял его с игры. Победный мяч украинцы забили уже без него.

Украина - Парагвай: ФИФА признала героем матча футболиста, которого тренер &quot;сине-желтых&quot; убрал с поля

Даниил Кревсун - лучший футболист поединка по версии ФИФА (фото: ФИФА)

Почему его заменили

Главный тренер Украины U-20 Дмитрий Михайленко объяснил свое решение так:

"Тяжело играть через два дня на третий. У нас есть ребята, которые в любое время выйдут и помогут. Подчеркивал в команде, что все игроки будут иметь минуты, помогать одерживать победу. Некоторые устали, некоторые в хорошем состоянии находились. Решили сделать замены и увидели, что от этого хуже не стало", - подчеркнул наставник.

Отметим, что в матче против Парагвая оба игрока, которые отметились голами вышли на поле во втором тайме В частности Максиму Деркачу, который заменил защитника Кирилла Дигтяра в перерыве, удалось отличиться через 30 секунд после возобновления игры.

А победный мяч на счету Матвея Пономаренко, вошедшего в игру на 63-й минуте - именно вместо Кревсуна.

Когда следующий матч и кто соперник

Победа над Парагваем принесла Украине первое место в группе.

Соперник "сине-желтых" в 1/8 финала определится после оставшихся игр групповой стадии: им станет одна из команд, которая займет третье место - в группах A, C или D.

Следующий матч в рамках плей-офф наша сборная проведет в ночь на среду, 8 октября, в 2:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщили, кого вызвали в молодежную сборную U-21 на матчи отбора Евро-2027.

Также мы писали, что Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026.

