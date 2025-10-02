ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Ребров объявил состав сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026: кто сыграет

Четверг 02 октября 2025 18:26
UA EN RU
Ребров объявил состав сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026: кто сыграет Состав сборной Украины на матчи с Исландией и Азербайджаном в отборе ЧМ-2026 (фото: uaf.ua/)
Автор: Екатерина Урсатий

Тренерский штаб сборной Украины определился со списком игроков на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2026. "Сине-желтые" проведут два поединка - против Исландии и Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Состав сборной Украины: Ребров вызвал 25 игроков

В список вошли три вратаря: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык и Георгий Бущан.

В линии защиты вызваны: Илья Забарный, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Артем Сваток, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко и Александр Тымчик.

Среди полузащитников в заявке: Андрей Калюжный, Егор Ярмолюк, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Александр Бондаренко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Михаил Гуцуляк, Максим Назаренко, Александр Зубков и Андрей Волошин.

Линию атаки составят Владислав Ванат и Артем Довбик.

Матч против Исландии

Первая октябрьская игра состоится 10 числа, когда сборная Украины на выезде сыграет с Исландией.

Этот поединок может стать ключевым в борьбе за выход из группы.

Финальная встреча с Азербайджаном

Через три дня после этого, 13 октября, "сине-желтые" встретятся с Азербайджаном. Матч станет заключительным для команды в октябрьском отборочном цикле.

Напомним, почему игрок "Ноттингем Форест" Александр Зинченко пропустит матчи сборной Украины.

Ранее мы писали, что Украина U20 вышла на первое место в группе ЧМ-2025.

Также читайте, какие сборные уже пробились на чемпионат мира-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира Сборная Украины Футбол
Новости
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным