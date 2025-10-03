Степанов и Попов в списке: состав молодежной сборной Украины на матчи отбора Евро-2027

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса объявил имена футболистов, которые будут готовиться к октябрьским поединкам отборочного турнира Евро-2027 (U-21).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Когда состоятся матчи

Молодежная сборная Украины проведет в октябре два отборочных матча.

10 октября в словенском городе Мурска Собота сыграет номинально домашний матч с Венгрией, а 14 октября в Великой Горице - гостевой поединок с Хорватией.

Кто в составе

Наставник нашей команды Унаи Мельгоса пригласил для подготовки к этим матчам 24 игроков.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Назар Домчак ("Карпаты"), Иван Пахолюк ("Колос"), Илья Попович ("Кишварда", Венгрия).

Защитники: Владислав Захарченко, Тарас Михавко (оба - "Динамо"), Виталий Холод, Богдан Слюбык (оба - "Рух"), Михаил Протасевич, Сергей Корнийчук (оба - "Верес"), Илья Крупский ("Металлист 1925"), Николай Огарков ("Александрия").

Полузащитники: Роман Саленко, Артем Слесар, Андрей Маткевич (все - "Заря"), Антон Глущенко, Виктор Цуканов (оба - "Шахтер"), Олег Федор ("Карпаты"), Иван Лосенко ("Кудривка"), Артем Гусол ("Колос"), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити", Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ).

Нападающие: Артем Степанов ("Нюрнберг", Германия), Богдан Попов ("Эмполи", Италия).

Турнирная ситуация

По итогам жеребьевки отбора Евро-2027 сборная Украины U-21 попала в группу H, где ее соперниками стали Литва, Хорватия, Венгрия и Турция.

В первом матче "сине-желтые" на выезде разгромили Литву (4:0) и с тремя очками возглавляют турнирную таблицу. Все наши соперники имеют сейчас в активе по 1-му пункту.