Украина на старте ЧМ U-20 одолела соперников по историческому финалу (видео)

Вальпараисо, Воскресенье 28 сентября 2025 01:06
Украина на старте ЧМ U-20 одолела соперников по историческому финалу (видео) Фото: Сборная Украины стартовала на мундиале с победы (x.com/Unicanal)
Автор: Андрей Костенко

Юношеская сборная Украины провела первый матч на мировом первенстве среди 20-летних. Соперниками "сине-желтых" была команда Южной Кореи.

О том, как прошла игра - рассказывает РБК-Украина.

ЧМ-2025 U-20, группа В, 1-й тур

Украина - Южная Корея - 2:1

Голы: Синчук, 13, Пищур, 16 - Мьйонг Юн, 80

Победа за три минуты

Напомним, что именно южнокорейцы были соперниками "сине-желтых" в последнем матче украинских футболистов на уровне мирового первенства U-20. Произошло это в финале мундиаля-2019, когда команда Александра Петракова одолела оппонентов со счетом 3:1 и завоевала историческое "золото".

Конечно сейчас, через шесть лет, на поле были совсем другие футболисты, но определенный символизм можно отследить.

Тогда, в памятном финале быстрый гол в ворота Украины забили азиатские футболисты. Сейчас все происходило наоборот. Украинцы шокировали соперников двумя относительно ранними взятиями ворот - на 13-й и 16-й минутах.

Забивали в составе нашей сборной легионеры. Сначала Геннадий Синчук из канадского "Монреаля", после передачи Ярослава Карамана подработал мяч и отметился точным ударом с линии штрафной в дальний угол.

А затем Александр Пищур из венгерского ЕТО после навеса с фланга перепрыгнул защитников и головой направил мяч в ворота.

При этом не скажешь, что сборная Украины имела игровое преимущество. Скорее наоборот. Именно корейцы больше контролировали мяч, и во многом превосходили команду Дмитрия Михайленко.

И если до перерыва "сине-желтым" удавалось сдерживать атакующие выпады соперников, то во второй половине матча было уже очень трудно.

Уже в начале тайма мяч оказался в воротах Вдадислава Крапивцова, но к счастью для нас судья после просмотра ВАР зафиксировал у корейцев минимальный офсайд.

Соперники продолжали давить и на 80-й минуте забили таки чистый гол. Последние минуты основного времени и компенсированные арбитром прошли очень нервно. Корейцы устроили настоящую осаду наших ворот и буквально не давали вздохнуть. Но украинцы устояли.

Что дальше

"Сине-желтые" вышли в промежуточные лидеры группы В. Парагвай и Панама начнут другой матч квартета в 2:00 по киевскому времени.

Украина следующий матч турнира проведет с Панамой во вторник, 30 сентября. Начало игры - в 23:00 по Киеву.

