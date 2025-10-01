ua en ru
Не помог и Шевченко: Украина оступилась в игре с Панамой на юношеском ЧМ-2025

Вальпараисо, Среда 01 октября 2025 01:44
UA EN RU
Не помог и Шевченко: Украина оступилась в игре с Панамой на юношеском ЧМ-2025 Фото: Украина не смогла переиграть Панаму (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Юношеская сборная Украины провела второй матч группового этапа чемпионата мира U-20 в Чили. Соперником подопечных Дмитрия Михайленко была команда Панамы.

О том, как сыграли "сине-желтые" - рассказывает РБК-Украина.

ЧМ-2025 U-20, групповой этап, 2-й тур

Панама - Украина - 1:1

Голы: Эррера, 36 - Синчук, 6 (пенальти)

Как развивалась игра

"Сине-желтые" открыли счет уже на 6-й минуте. Судья назначил пенальти после фола на Александре Пищуре. Хотя нападающему не удалось реализовать попытку, арбитр позволил перебить удар из-за нарушения правил со стороны соперников. На этот раз Геннадий Синчук был точным и забил свой второй мяч на турнире.

Впрочем, Панама сравняла счет еще до перерыва. На 36-й минуте Густаво Эррера воспользовался навесом с фланга и ударом головой отправил мяч в ворота Владислава Крапивцова.

Во втором тайме Украина владела мячом 65% и нанесла 8 ударов, однако лишь один из них пришелся в створ ворот. Михайленко выпустил на замену нападающего "Динамо" Матвея Пономаренко и полузащитника английского "Уотфорда" Кристиана Шевченко, но переломить ход игры они не смогли. К тому же Синчук в конце встречи получил желтую карточку и пропустит решающий матч группы против Парагвая.

Таблица и перспективы

После ничьей с Панамой украинцы набрали 4 очка и временно возглавили группу В. Соперники - Парагвай и Южная Корея - свой матч проведут позже.

Турнирная таблица (по состоянию после двух матчей Украины):

  1. Украина - 4 очка (2 матча), мячи - 3:2
  2. Парагвай - 3 (1), 3:2
  3. Панама - 1 (2), 3:4
  4. Южная Корея - 0 очков (1), 1:2

Заключительный матч группового раунда "сине-желтые" сыграют в пятницу, 3 октября, против Парагвая. Начало - в 23:00 по киевскому времени.

Отметим, что в плей-офф выходят по две лучшие команды из каждого квартета и четыре из шести, которые финишируют третьими.

