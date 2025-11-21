ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина возглавляет медальный зачет на Дефлимпиаде: соревнования пересекли экватор

Пятница 21 ноября 2025 21:46
UA EN RU
Украина возглавляет медальный зачет на Дефлимпиаде: соревнования пересекли экватор Фото: Украинские дефлимпийцы в Токио (Министерство молодежи и спорта Украины)
Автор: Андрей Костенко

На Дефлимпийских играх, проходящих в японском Токио, прошла половина соревнований. После семи дней на мировом форуме лидирует сборная Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Медальное достижение "сине-желтых"

Украинские дефлимпийцы завоевали 47 наград: по 18 золотых и серебряных и 11 - бронзовых. Кроме того, установили 5 рекордов мира и 3 рекорда Дефлимпийских игр.

Самым результативным для Украины стали шестой и седьмой дни Дефлимпиады (20 и 21 ноября), в которые наши спортсмены завоевали 11 и 10 наград соответственно.

Наибольший вклад в общую копилку традиционно сделали представители спортивного ориентирования - 14 медалей. 9 добавили пловцы, по 8 - легкоатлеты и дзюдоисты.

Лидеры командного зачета

После семи дней Дефлимпиады Украина уверенно удерживает первое место, опережая Китай и Южную Корею.

Медальный зачет Дефлимпиады-2025, топ-5

  1. Украина - 18 золотых + 18 серебряных + 11 бронзовых = 47 медалей
  2. Китай - 6 + 10 + 9 = 25
  3. Южная Корея - 6 + 6 + 9 = 21
  4. США - 6 + 3 + 4 = 13
  5. Казахстан - 6+2+5 = 13

Соревнования в Токио продолжатся в субботу, 22 ноября. В этот день спортсмены разыграют медали в 12 дисциплинах. Дефлимпиада-2025 продлится до 26 ноября.

Что такое Дефлимпийские игры

Международные спортивные соревнования для спортсменов с нарушениями слуха. Они являются аналогом Олимпийских и Паралимпийских игр, но имеют собственную историю и структуру.

Основные факты:

  • Проводятся с 1924 года (летние), зимние - с 1949 года.
  • Организатор - Международный комитет спорта глухих (ICSD).
  • Участники соревнуются без использования слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов, чтобы обеспечить равные условия.
  • Судейство и команды общаются преимущественно с помощью жестового языка и визуальных сигналов.
  • Программа включает более 20 летних и около 5 зимних видов спорта.

Украина традиционно входит в число самых успешных стран на Дефлимпиадах. На предыдущих Играх в Бразилии (2022 год) "сине-желтые" завоевали 145 медалей (64 золотые, 39 серебряных и 42 бронзовые) и победили в командном зачете.

Ранее мы сообщили, кто вошел в состав сборной Украины по биатлону на первый старт олимпийского сезона.

Также читайте, как Украина впервые выступила на Кубке мира World Boxing.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортсмены Сборная Украины
Новости
Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины
Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте