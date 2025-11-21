Украина возглавляет медальный зачет на Дефлимпиаде: соревнования пересекли экватор

На Дефлимпийских играх, проходящих в японском Токио, прошла половина соревнований. После семи дней на мировом форуме лидирует сборная Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта .

Медальное достижение "сине-желтых"

Украинские дефлимпийцы завоевали 47 наград: по 18 золотых и серебряных и 11 - бронзовых. Кроме того, установили 5 рекордов мира и 3 рекорда Дефлимпийских игр.

Самым результативным для Украины стали шестой и седьмой дни Дефлимпиады (20 и 21 ноября), в которые наши спортсмены завоевали 11 и 10 наград соответственно.

Наибольший вклад в общую копилку традиционно сделали представители спортивного ориентирования - 14 медалей. 9 добавили пловцы, по 8 - легкоатлеты и дзюдоисты.

Лидеры командного зачета

После семи дней Дефлимпиады Украина уверенно удерживает первое место, опережая Китай и Южную Корею.

Медальный зачет Дефлимпиады-2025, топ-5

Украина - 18 золотых + 18 серебряных + 11 бронзовых = 47 медалей Китай - 6 + 10 + 9 = 25 Южная Корея - 6 + 6 + 9 = 21 США - 6 + 3 + 4 = 13 Казахстан - 6+2+5 = 13

Соревнования в Токио продолжатся в субботу, 22 ноября. В этот день спортсмены разыграют медали в 12 дисциплинах. Дефлимпиада-2025 продлится до 26 ноября.

Что такое Дефлимпийские игры

Международные спортивные соревнования для спортсменов с нарушениями слуха. Они являются аналогом Олимпийских и Паралимпийских игр, но имеют собственную историю и структуру.

Основные факты:

Проводятся с 1924 года (летние), зимние - с 1949 года.

Организатор - Международный комитет спорта глухих (ICSD).

Участники соревнуются без использования слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов, чтобы обеспечить равные условия.

Судейство и команды общаются преимущественно с помощью жестового языка и визуальных сигналов.

Программа включает более 20 летних и около 5 зимних видов спорта.

Украина традиционно входит в число самых успешных стран на Дефлимпиадах. На предыдущих Играх в Бразилии (2022 год) "сине-желтые" завоевали 145 медалей (64 золотые, 39 серебряных и 42 бронзовые) и победили в командном зачете.