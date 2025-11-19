ua en ru
Первый старт олимпийского сезона: биатлонная сборная Украины дает шанс дебютанту на Кубке мира

Среда 19 ноября 2025 12:52
Первый старт олимпийского сезона: биатлонная сборная Украины дает шанс дебютанту на Кубке мира Фото: Богдан Борковский (biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Мужская сборная Украины определила состав на стартовый этап Кубка мира по биатлону. 29 ноября в шведском Эстерсунде соревнование откроет олимпийский сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biathlonnews.

Состав на Эстерсунд

Кубок мира стартует в шведском Эстерсунде впервые за два года (в прошлом сезоне старт был в финском Контиолахти). Этап начнется двумя гонками - мужской и женской эстафетами 29 ноября.

Соревнования в Швеции продлятся до 7 декабря. Биатлонисты выявят сильнейших в спринтах, индивидуальных гонках, персьюте, классических и смешанных эстафетах.

Всего в программе - десять стартов. На личные гонки мужская команда Украины может заявить пять спортсменов.

В состав мужской сборной Украины вошли:

  • Дмитрий Пидручный
  • Виталий Мандзин
  • Антон Дудченко
  • Артем Тищенко
  • Богдан Цымбал
  • Богдан Борковский

В сборной есть новое лицо - 21-летний Борковский, для которого этот этап может стать дебютным на уровне Кубка мира.

Биатлонный сезон-2025/26: что известно

Сезон стартует 29 ноября 2025 года, а завершится в конце марта 2026-го. Он будет состоять из девяти этапов и соревнований на зимней Олимпиаде.

Второй сезон подряд все соревнования Кубка мира будут проходить в Европе. Ранее, в сезоне 2023/24, два этапа проходили в Северной Америке - американском Солджер-Холлоу и канадском Кенморе.

Второй раз в истории серии этап состоится в эстонском Отепяэ. В последний раз город принимал этап в сезоне-2021/22. Отепяя заменит словенскую Поклюку на восьмом этапе.

8-22 февраля 2026 года в Антхольце пройдут биатлонные соревнования Олимпиады-2026. Спортсмены суммарно проведут 11 гонок.

Календарь сезона-2025/26

29 ноября - 7 декабря 2025, Эстерсунд, Швеция (10 стартов)

12-14 декабря 2025, Хохфильцен, Австрия (6 стартов)

18-21 декабря 2025, Анси, Франция (6 стартов)

8-11 января 2026, Оберхоф, Германия (6 стартов)

14-18 января 2026, Рупольдинг, Германия (6 стартов)

22-25 января 2026, Нове Место, Чехия (6 стартов)

8-22 февраля 2026, Антгольц, Италия (Олимпиада-2026, 11 стартов)

5-8 марта 2026, Контиолахти, Финляндия (6 стартов)

12-15 марта 2026, Отепяэ, Эстония (6 стартов)

19-22 марта 2026, Холменколлен, Норвегия (6 стартов)

Ранее мы рассказали, как легендарный биатлонист Йоханнес Бё дебютировал в футболе и забил в первом матче.

Также читайте, что в Международном союзе биатлонистов рассказали о допуске россиян на Олимпиаду.

