Україна очолює медальний залік на Дефлімпіаді: змагання перетнули екватор

На Дефлімпійських іграх, що відбуваються в японському Токіо, пройшла половина змагань. Після семі днів на світовому форумі лідирує збірна України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту .

Медальний здобуток "синьо-жовтих"

Українські дефлімпійці вибороли 47 нагород: по 18 золотих і срібних та 11 – бронзових. Крім того, встановили 5 рекордів світу та 3 рекорди Дефлімпійських ігор.

Найрезультативнішим для України стали шостий та сьомий дні Дефлімпіади (20 та 21 листопада), у які наші спортсмени вибороли 11 та 10 нагород відповідно.

Найбільший внесок у загальну скарбничку традиційно зробили представники спортивного орієнтування – 14 медалей. 9 додали пловці, по 8 – легкоатлети та дзюдоїсти.

Лідери командного заліку

Після семи днів Дефлімпіади Україна впевнено утримує перше місце, випереджаючи Китай та Південну Корею.

Медальний залік Дефлімпіади-2025, топ-5

Україна – 18 золотих + 18 срібних + 11 бронзових = 47 медалей Китай – 6 + 10 + 9 = 25 Південна Корея – 6 + 6 + 9 = 21 США – 6 + 3 + 4 = 13 Казахстан – 6 + 2 + 5 = 13

Змагання в Токіо продовжаться у суботу, 22 листопада. У цей день спортсмени розіграють медалі в 12 дисциплінах. Дефлімпіада-2025 триватиме до 26 листопада.

Що таке Дефлімпійські ігри

Міжнародні спортивні змагання для спортсменів із порушеннями слуху. Вони є аналогом Олімпійських і Паралімпійських ігор, але мають власну історію та структуру.

Основні факти:

Проводяться з 1924 року (літні), зимові — з 1949 року.

Організатор — Міжнародний комітет спорту глухих (ICSD).

Учасники змагаються без використання слухових апаратів чи кохлеарних імплантів, щоб забезпечити рівні умови.

Суддівство та команди спілкуються переважно за допомогою жестової мови та візуальних сигналів.

Програма включає понад 20 літніх і близько 5 зимових видів спорту.

Україна традиційно входить до числа найуспішніших країн на Дефлімпіадах. На попередніх Іграх у Бразилії (2022 рік) "синьо-жовті" завоювали 145 медалей (64 золоті, 39 срібних і 42 бронзові) та перемогли у командному заліку.