ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Україна очолює медальний залік на Дефлімпіаді: змагання перетнули екватор

П'ятниця 21 листопада 2025 21:46
UA EN RU
Україна очолює медальний залік на Дефлімпіаді: змагання перетнули екватор Фото: Українські дефлімпійці у Токіо (Міністерство молоді та спорту України)
Автор: Андрій Костенко

На Дефлімпійських іграх, що відбуваються в японському Токіо, пройшла половина змагань. Після семі днів на світовому форумі лідирує збірна України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту.

Медальний здобуток "синьо-жовтих"

Українські дефлімпійці вибороли 47 нагород: по 18 золотих і срібних та 11 – бронзових. Крім того, встановили 5 рекордів світу та 3 рекорди Дефлімпійських ігор.

Найрезультативнішим для України стали шостий та сьомий дні Дефлімпіади (20 та 21 листопада), у які наші спортсмени вибороли 11 та 10 нагород відповідно.

Найбільший внесок у загальну скарбничку традиційно зробили представники спортивного орієнтування – 14 медалей. 9 додали пловці, по 8 – легкоатлети та дзюдоїсти.

Лідери командного заліку

Після семи днів Дефлімпіади Україна впевнено утримує перше місце, випереджаючи Китай та Південну Корею.

Медальний залік Дефлімпіади-2025, топ-5

  1. Україна – 18 золотих + 18 срібних + 11 бронзових = 47 медалей
  2. Китай – 6 + 10 + 9 = 25
  3. Південна Корея – 6 + 6 + 9 = 21
  4. США – 6 + 3 + 4 = 13
  5. Казахстан – 6 + 2 + 5 = 13

Змагання в Токіо продовжаться у суботу, 22 листопада. У цей день спортсмени розіграють медалі в 12 дисциплінах. Дефлімпіада-2025 триватиме до 26 листопада.

Що таке Дефлімпійські ігри

Міжнародні спортивні змагання для спортсменів із порушеннями слуху. Вони є аналогом Олімпійських і Паралімпійських ігор, але мають власну історію та структуру.

Основні факти:

  • Проводяться з 1924 року (літні), зимові — з 1949 року.
  • Організатор — Міжнародний комітет спорту глухих (ICSD).
  • Учасники змагаються без використання слухових апаратів чи кохлеарних імплантів, щоб забезпечити рівні умови.
  • Суддівство та команди спілкуються переважно за допомогою жестової мови та візуальних сигналів.
  • Програма включає понад 20 літніх і близько 5 зимових видів спорту.

Україна традиційно входить до числа найуспішніших країн на Дефлімпіадах. На попередніх Іграх у Бразилії (2022 рік) "синьо-жовті" завоювали 145 медалей (64 золоті, 39 срібних і 42 бронзові) та перемогли у командному заліку.

Раніше ми повідомили, хто увійшов до складу збірної України з біатлону на перший старт олімпійського сезону.

Також читайте, як Україна вперше виступила на Кубку світу World Boxing.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени Збірна України
Новини
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті