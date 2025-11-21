Україна очолює медальний залік на Дефлімпіаді: змагання перетнули екватор
На Дефлімпійських іграх, що відбуваються в японському Токіо, пройшла половина змагань. Після семі днів на світовому форумі лідирує збірна України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту.
Медальний здобуток "синьо-жовтих"
Українські дефлімпійці вибороли 47 нагород: по 18 золотих і срібних та 11 – бронзових. Крім того, встановили 5 рекордів світу та 3 рекорди Дефлімпійських ігор.
Найрезультативнішим для України стали шостий та сьомий дні Дефлімпіади (20 та 21 листопада), у які наші спортсмени вибороли 11 та 10 нагород відповідно.
Найбільший внесок у загальну скарбничку традиційно зробили представники спортивного орієнтування – 14 медалей. 9 додали пловці, по 8 – легкоатлети та дзюдоїсти.
Лідери командного заліку
Після семи днів Дефлімпіади Україна впевнено утримує перше місце, випереджаючи Китай та Південну Корею.
Медальний залік Дефлімпіади-2025, топ-5
- Україна – 18 золотих + 18 срібних + 11 бронзових = 47 медалей
- Китай – 6 + 10 + 9 = 25
- Південна Корея – 6 + 6 + 9 = 21
- США – 6 + 3 + 4 = 13
- Казахстан – 6 + 2 + 5 = 13
Змагання в Токіо продовжаться у суботу, 22 листопада. У цей день спортсмени розіграють медалі в 12 дисциплінах. Дефлімпіада-2025 триватиме до 26 листопада.
Що таке Дефлімпійські ігри
Міжнародні спортивні змагання для спортсменів із порушеннями слуху. Вони є аналогом Олімпійських і Паралімпійських ігор, але мають власну історію та структуру.
Основні факти:
- Проводяться з 1924 року (літні), зимові — з 1949 року.
- Організатор — Міжнародний комітет спорту глухих (ICSD).
- Учасники змагаються без використання слухових апаратів чи кохлеарних імплантів, щоб забезпечити рівні умови.
- Суддівство та команди спілкуються переважно за допомогою жестової мови та візуальних сигналів.
- Програма включає понад 20 літніх і близько 5 зимових видів спорту.
Україна традиційно входить до числа найуспішніших країн на Дефлімпіадах. На попередніх Іграх у Бразилії (2022 рік) "синьо-жовті" завоювали 145 медалей (64 золоті, 39 срібних і 42 бронзові) та перемогли у командному заліку.
Раніше ми повідомили, хто увійшов до складу збірної України з біатлону на перший старт олімпійського сезону.
Також читайте, як Україна вперше виступила на Кубку світу World Boxing.