Украина - Исландия: где смотреть ключевой матч отбора на ЧМ-2026

Уже завтра, 16 ноября, сборная Украины проведет важнейший поединок в квалификации чемпионата мира-2026 против Исландии.

Где и когда смотреть трансляцию - подскажет РБК-Украина .

Когда состоится матч

Игра пройдет в воскресенье, 16 ноября, на стадионе Войска Польского в Варшаве. Начало запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Соперников на поле рассудит английская бригада арбитров во главе с фартовым для "сине-желтых" Энтони Тейлором.

Турнирное положение и фактор ФИФА

Первое место в отборочной группе D после победы над Украиной досрочно завоевала сборная Франции. Таким образом она квалифицировалась на чемпионат мира.

"Сине-желтые" с исландцами разыграют путевку в стыковые матчи, где для выхода на ЧМ нужно будет одолеть двух соперников.

Сейчас обе команды имеют по семь очков, но в очном противостоянии наших оппонентов устроит и ничья - за счет значительно лучшей разницы мячей. У Исландии она составляет "плюс 4" (13:9), тогда как у Украины - "минус 3" (8:11).

Отметим, что именно разница мячей является главным дополнительным показателем в турнирах под эгидой ФИФА. В европейских соревнованиях (УЕФА) преимущество имеют очные встречи - в этом случае преимущество имела бы Украина, поскольку в первой игре одолела исландцев (5:3).

Когда начнется трансляция

Поединок Украина - Исландия покажет медиасервис MEGOGO. Футбольный вечер начнется уже в 17:30 с предматчевой студии. Ее проведет Виталий Кравченко, а приглашенными экспертами станут бывшие игроки национальной команды Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Сам поединок прокомментируют Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко, которые будут работать непосредственно с арены в Варшаве.

Где смотреть игру

Прямую трансляцию матча Украина - Исландия можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO при наличии подписки "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" или "MEGOPACK N+S".

Кроме того, поединок бесплатно покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях, а также в прямом эфире на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Телевидение".