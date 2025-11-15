ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Третья европейская сборная оформила путевку на ЧМ: полный список финалистов

Суббота 15 ноября 2025 09:04
UA EN RU
Третья европейская сборная оформила путевку на ЧМ: полный список финалистов Фото: Сборная Хорватии в седьмой раз сыграет на мундиале (x.com/HNS_CFF)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Хорватии официально квалифицировалась на чемпионат мира-2026. Балканская команда стала третьей европейской сборной, которая получила место на турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты отборочного турнира.

Противостояние с сенсационным карликом

"Клетчатые" имели относительно простую задачу - не проиграть дома Фарерам. Однако островитяне в этом отборе отличились рядом сенсаций: впервые в истории одержали четыре победы и посетили соперников, имея серию из трех выигрышей подряд. Команда, которую всегда считали европейским футбольным карликом, также претендовала на выход на мундиаль.

Фарерцы удивили снова: уже на 16-й минуте они открыли счет. Однако хорваты быстро восстановили контроль над игрой и еще до перерыва сравняли результат. А во втором тайме окончательно дожали соперника - 3:1.

Победа гарантировала команде Златко Далича первое место в группе и досрочный выход на мундиаль.

Зато для сборной Фарерских островов сказка закончилась. Она уже сыграла все свои встречи в отборе и уступает одним баллом Чехии, у которой в запасе еще один матч. Поэтому именно чехи попали в стыковые поединки.

Турнирная таблица группы L

  1. Хорватия - 19 очков (7 матчей)
  2. Чехия - 13 (7)
  3. Фареры - 12 (8)
  4. Черногория - 9 (7)
  5. Гибралтар - 0 (7)

Третья европейская сборная оформила путевку на ЧМ: полный список финалистов

Хорватия в седьмой раз сыграет на мундиале (фото: x.com/HNS_CFF)

Хорватия на мундиалях: что известно

Сборная Хорватии, которая после распада Югославии выступает самостоятельной командой с 1990 года, отобралась на ЧМ в третий раз подряд и в седьмой раз в своей истории. "Клетчатые" лишь однажды не квалифицировались на ЧМ - пропустили турнир 2010 года, когда уступили в отборочной группе Англии и Украине.

На мундиалях балканская команда выступала чрезвычайно успешно. Дважды - в 1998 и 2022 годах получала бронзовые награды. А в 2018-м - играла в финале, где уступила Франции (2:4).

На четырех ЧМ в составе команды играл легендарный Лука Модрич. Турнир 2026 года станет для 40-летнего футболиста уже пятым в карьере.

Кто уже вышел на ЧМ-2026

Уже определились 30 из 48-ми участников грядущего мундиаля.

Полный список известных участников ЧМ-2026:

Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар

Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай

Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океания (1/1): Новая Зеландия

Европа (3/16): Англия, Франция, Ховатия

Победители плей-офф (0/2): -

Ранее мы сообщили, что ключевой футболист сборной Украины не сможет сыграть в решающем матче с Исландией.

Также читайте о скандальных пенальти и дебюте игрока в матче Франция - Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
В Киеве завершили поисковые работы после удара РФ: что сейчас известно о последствиях
В Киеве завершили поисковые работы после удара РФ: что сейчас известно о последствиях
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт