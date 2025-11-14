Судаков выпадает из игры: как это повлияет на матч Украины против Исландии
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не выйдет на поле в решающем матче отбора на чемпионат мира-2026 против Исландии из-за травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Украинской ассоциации футбола в соцсети Telegram.
Ключевой полузащитник выбыл из строя
Причиной отсутствия Судакова является повреждение, из-за которого украинец покинул расположение сборной и вернется в португальский клуб для дальнейшего прохождения курса реабилитации.
Его участие в важнейшем противостоянии, где будет решаться судьба путевки в плейофф квалификации Мундиаля-2026, стало невозможным.
Турнирные перспективы и место проведения
Поединок между сборными Украины и Исландии, который номинально является для украинцев домашним, состоится в четверг, 16 ноября, в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Для того, чтобы получить право продолжить борьбу за место на ЧМ-2026 через плейоф, команде Сергея Реброва необходимо исключительно побеждать исландцев.
Любой другой результат оставит "сине-желтых" за бортом финальной части мирового первенства.
Предыдущие результаты "сине-желтых"
Сложное турнирное положение сборной Украины значительно ухудшилось после того, как национальная команда накануне потерпела разгромное поражение 0:4 от французов.
Напомним, что сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ-2026 неудачно, ведь сначала поражение от фаворита группы - Франции, а затем ничья с Азербайджаном.
Однако октябрь стал успешным для команды Сергея Реброва - "сине-желтые" одержали две победы подряд, обыграв сначала Исландию, а затем минимально одолев Азербайджан. Эти результаты вернули Украину в борьбу за лидерство.
