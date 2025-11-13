Девять арен и финал на "Уэмбли": УЕФА утвердил расписание Евро-2028

Европейский футбольный союз (УЕФА) официально подтвердил перечень городов и арен, которые будут принимать матчи чемпионата Европы 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Где и когда пройдет турнир

Чемпионат Европы состоится с 9 июня по 9 июля 2028 года в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии. Участие в нем примут 24 сборные.

Матч-открытие пройдет на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе. Четвертьфиналы сыграют в Кардиффе, Глазго, Дублине и Лондоне.

Оба полуфинала и финал примет легендарный "Уэмбли" в Лондоне. На этом стадионе ранее проходили решающие матчи Евро-1996 и Евро-2020, а также финалы Лиги чемпионов.

Все арены чемпионата

Всего же на Евро-2028 будет задействовано девять арен в восьми городах.

Евро-2028: стадионы и матчи

Лондон, "Уэмбли " - 8 матчей (4 в группе, 1/4 финала, 2 полуфинала, финал)

Лондон, "Тоттенхэм Хотспур " - 5 матчей (4 в группе, 1/8 финала)

Кардифф, Национальный стадион Уэльса - 6 матчей (матч-открытие, 4 в группе, 1/8 финала, 1/4 финала)

Манчестер, "Этихад " - 5 матчей (4 в группе, 1/8 финала)

Ливерпуль, "Эвертон " - 5 матчей (4 в группе, 1/8 финала)

Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк " - 5 матчей (4 в группе, 1/8 финала)

Бирмингем, "Вилла Парк " - 4 матча (3 в группе, 1/8 финала)

Глазго, "Хэмпден Парк " - 6 матчей (4 в группе, 1/8 финала, 1/4 финала)

Дублин, "Дублин Арена " - 7 матчей (5 в группе, 1/8 финала, 1/4 финала)

Хозяева без гарантированных путевок

Интересно, что несмотря на статус хозяев, Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия не получат автоматических мест в финальной части турнира.

Все четыре сборные будут участвовать в квалификации, которая пройдет с марта по ноябрь 2027 года.

Жеребьевка отборочного этапа запланирована на 6 декабря 2026 года в Белфасте.