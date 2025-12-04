Жеребьевка ЧМ-2026: в какой корзине Украина и кто может стать ее соперниками

В пятницу, 5 декабря, в Центре искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне состоится жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2026. Во время церемонии своих потенциальных соперников узнает и сборная Украины, которая еще борется за путевку на мундиаль.

Команды и корзины

В процедуру будет включено 42 сборные, которые уже гарантировали себе места на мундиале. К ним также присоединятся участники европейского и межконтинентального плей-офф, где разыграют еще шесть вакантных билетов на мировое первенство.

По итогам жеребьевки сформируют 12 групп - по четыре команды в каждой.

Перед церемонией участников разделили на четыре корзины, согласно последнему рейтингу сборных ФИФА.

В первую попали хозяева - сборные Мексики, Канады и США (которые еще до жеребьевки были распределены в группы A, B и D соответственно), а также девять других команд с самым высоким рейтингом.

Сборная Украины, которая сыграет в европейском плей-офф отбора, попала в четвертую корзину. Там также размещены команды с самым низким рейтингом ФИФА и будущие победители стыковых матчей.

Во время жеребьевки "сине-желтые" получат по одному сопернику из трех других корзин.

Состав корзин для жеребьевки ЧМ-2026

Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, Южная Африка.

Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, 4 победителя европейского и 2 - межконтинентального плей-офф.

Путь Украины

Для того, чтобы попасть на мундиаль, украинской команде нужно одержать победы в двух стыковых матчах.

26 марта 2026 года Украина сыграет в полуфинале плей-офф против Швеции. В случае победы, соперником команды Сергея Реброва в финале 31 марта 2026 года станет сильнейший в паре Польша - Албания.

Оба матча сборная Украины проведет как номинальный хозяин.

Где и когда смотреть жеребьевку

Прямую трансляцию в Украине обеспечат телеканал "Суспільне Спорт", медиасервис MEGOGO, а также официальный сайт ФИФА.

Начало церемонии - в 19:00 по киевскому времени.