ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Жеребьевка ЧМ-2026: в какой корзине Украина и кто может стать ее соперниками

Четверг 04 декабря 2025 16:41
UA EN RU
Жеребьевка ЧМ-2026: в какой корзине Украина и кто может стать ее соперниками Фото: Сборная Украины (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

В пятницу, 5 декабря, в Центре искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне состоится жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2026. Во время церемонии своих потенциальных соперников узнает и сборная Украины, которая еще борется за путевку на мундиаль.

О деталях предстоящей жеребьевки - рассказывает РБК-Украина.

Команды и корзины

В процедуру будет включено 42 сборные, которые уже гарантировали себе места на мундиале. К ним также присоединятся участники европейского и межконтинентального плей-офф, где разыграют еще шесть вакантных билетов на мировое первенство.

По итогам жеребьевки сформируют 12 групп - по четыре команды в каждой.

Перед церемонией участников разделили на четыре корзины, согласно последнему рейтингу сборных ФИФА.

В первую попали хозяева - сборные Мексики, Канады и США (которые еще до жеребьевки были распределены в группы A, B и D соответственно), а также девять других команд с самым высоким рейтингом.

Сборная Украины, которая сыграет в европейском плей-офф отбора, попала в четвертую корзину. Там также размещены команды с самым низким рейтингом ФИФА и будущие победители стыковых матчей.

Во время жеребьевки "сине-желтые" получат по одному сопернику из трех других корзин.

Состав корзин для жеребьевки ЧМ-2026

Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, Южная Африка.

Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, 4 победителя европейского и 2 - межконтинентального плей-офф.

Жеребьевка ЧМ-2026: в какой корзине Украина и кто может стать ее соперниками

Путь Украины

Для того, чтобы попасть на мундиаль, украинской команде нужно одержать победы в двух стыковых матчах.

26 марта 2026 года Украина сыграет в полуфинале плей-офф против Швеции. В случае победы, соперником команды Сергея Реброва в финале 31 марта 2026 года станет сильнейший в паре Польша - Албания.

Оба матча сборная Украины проведет как номинальный хозяин.

Где и когда смотреть жеребьевку

Прямую трансляцию в Украине обеспечат телеканал "Суспільне Спорт", медиасервис MEGOGO, а также официальный сайт ФИФА.

Начало церемонии - в 19:00 по киевскому времени.

Ранее мы рассказали, какие мировые звезды примут участие в церемонии жеребьевки ЧМ-2026.

Также узнайте, как будут разводить фаворитов в финале ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира ФИФА
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев