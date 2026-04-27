ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Участница "Мисс Украина" отгуляла свадьбу в Каннах: гостей развлекали Меладзе, Галкин и Рики Мартин

12:44 27.04.2026 Пн
2 мин
Роскошная двухдневная церемония на Лазурном побережье собрала гостей из разных стран
aimg Иванна Пашкевич
Участница "Мисс Украина" отгуляла свадьбу в Каннах: гостей развлекали Меладзе, Галкин и Рики Мартин Во Франции отгремела роскошная свадьба украинской модели и IT-предпринимателя (коллаж РБК-Украина)

Во Франции состоялась громкая свадьба бывшей участницы конкурса "Мисс Украина" и харьковчанки Ники Ломии. Избранником модели стал киевский IT-предприниматель и владелец компании в сфере казино-игр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram девушки.

Больше интересного: Холостяк Кравцов был женат на "Вице-мисс Украина": как выглядит его бывшая

Празднование прошло в Каннах и длилось два дня. Для церемонии выбрали роскошный особняк 1919 года постройки с панорамным видом на Средиземное море.

На событие пригласили гостей из разных стран, в частности из Украины, Грузии и РФ.

Сама свадьба поразила не только локацией, но и масштабом программы и звездным составом артистов.

Ведущим праздника стал юморист Максим Галкин. Он не только проводил конкурсы, но и пел для гостей.

Несмотря на то, что мероприятие вели на русском, шоумен иногда переходил на украинский и исполнял известные украинские композиции, в частности "Разговор с тобой" Иво Бобула и "Ой, смереко".

Одним из главных музыкальных гостей стал Валерий Меладзе. Под его хиты пели и сами гости, и невеста.

Впрочем больше всего внимания привлекло появление мировой звезды Рики Мартина, который также выступил на празднике.

По неофициальной информации, его гонорар мог превысить миллион долларов.

Также в сети появилась информация, что выступление Галкина стоило около 130 тысяч долларов, а Меладзе получил еще большую сумму.

В соцсетях молодожены и гости активно делились кадрами с торжества. В публикациях событие уже называют "свадьбой года".

Во Франции отгремела роскошная свадьба украинской модели и IT-предпринимателя (скриншот)

Гостей угощали изысканными блюдами и дорогим шампанским, а сама атмосфера мероприятия больше напоминала закрытое светское событие международного уровня, чем традиционную свадьбу.

