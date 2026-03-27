"У них своя жизнь". Сын Довженко признался, общается ли с молодой невестой папы

Что сказал сын Довженко об отношениях с его невестой

Иван, который сыграл главную роль в фильме "Мавка. Справжній міф", является сыном актера от брака с Ксенией Башой.

Он честно признался, что редко видится с папой и его невестой Светланой, которая моложе актера почти на 20 лет.

В то же время заверил, что отношения между ними складываются нормально.

"Нормально складываются. У них своя жизнь. Я просто не часто прихожу к папе, мы очень редко видимся", - признался он.

По словам молодого актера, они с отцом постоянно заняты, но при встрече все приветливы.

"То я в универе или работаю, то он занят. Когда видимся, все нормально: "Добрый день, добрый день". И все", - поделился он.

Что говорила невеста Довженко об отношениях с его детьми

Ранее художница по костюмам признавалась, что волновалась перед знакомством с сыновьями актера. Впрочем, все сложилось положительно. Никакой напряженности или дистанции нет.

С младшим сыном Василием удалось выстроить легкие и дружеские отношения. Он воспринял любимую папы хорошо. По ее словам, без настороженности или холодка.

Со старшим Иваном видятся редко, ведь у него своя жизнь. В то же время Светлана подчеркивала, что мачехой быть не собирается. Только подругой.

Сам Вячеслав в интервью РБК-Украина отмечал, что в семье сложились дружеские отношения. В то же время вопрос принятия любимой кем-то для него не был определяющим.

"Да нормально восприняли. Вопрос не в том, как они воспринимают. Они взрослые уже. Вопрос в том, как я это восприму. Это же моя жизнь. Но все хорошо", - заявил он.

Напомним, о помолвке актер сообщил в конце февраля. Свадебную церемонию они планируют сыграть этим летом в кругу близких.

Больше о заработках Довженко в кино, возможности пополнения в семье, "грешке" перед Ступкой и отношениях с экс-супругой смотрите в интервью для YouTube-канала РБК-Украина LIFE.