48-летний Вячеслав Довженко сделал предложение молодой возлюбленной: будет ли свадьба

48-летний украинский актер Вячеслав Довженко, известный по роли в фильме "Киборги", во второй раз женится.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды для проекта "Наодинці з Гламуром" .

Вячеслав Довженко женится во второй раз

Избранницей знаменитости стала дизайнер костюмов Светлана, которая теперь официально имеет статус его невесты.

Влюбленные пока не раскрывают подробностей признания, но признаются, что эта история вызывает у них немало веселых воспоминаний.

В то же время пара уже определилась с датой свадьбы - церемония состоится в этом году.

По словам Довженко и его возлюбленной, они планируют пожениться, когда станет теплее и придет весенняя погода.

Вячеслав Довженко (фото: instagram.com/sldovgenko)

"Свадьба в этом году. Когда немножко потеплеет, хочется тепла весны. Предложение было забавным. Когда придет время - мы об этом расскажем. Точно могу сказать, что когда вспоминаем, то это вызывает в первую очередь улыбку, а уже потом приятные ощущения", - сказала пара.

Также влюбленные вспомнили, как начались их отношения. Оказалось, что они знакомы уже примерно семь лет.

Однако роман между ними возник лишь после начала полномасштабной войны, когда Светлана начала работать костюмершей в театре, где служит Вячеслав Довженко.

Вячеслав Довженко с возлюбленной (фото: instagram.com/sldovgenko)

Первый шаг, по словам актера, сделал именно он - подарил девушке цветы после спектакля.

"Я подарил цветы после спектакля, и Светлана это запомнила. Закончился спектакль, у меня были цветы, и лучший букет я подарил Светлане. Я считаю, что это была инициатива", - отметил артист.

К слову, для Вячеслава Довженко будущий брак станет вторым. Ранее он 17 лет был женат на актрисе Ксении Баша.

Супруги развелись в 2018 году, но их до сих пор связывают двое общих детей - Василий и Иван.

С бывшей женой и сыновьями (фото: instagram.com/basha_kseniia_ya)