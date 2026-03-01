Возлюбленная актера Довженко рассказала, как ее приняли его дети: "Я не мачеха"

Невеста украинского актера Вячеслава Довженко Светлана рассказала, как сложились ее отношения с детьми любимого.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью избранницы знаменитости для OBOZ.UA.

Светлана призналась, что волновалась перед знакомством, однако все произошло естественно.

"Мы очень любим друг друга - и это без преувеличения. Мы друзья - вот прямо друзья. У нас в отношениях нет никакой напряженности или дистанции", - рассказала она.

Первую встречу с младшим сыном актера, Василием, возлюбленная актера помнит очень хорошо.

"Я хорошо помню тот момент, когда Слава привез меня домой на ужин. Вася тогда был дома (после развода родителей младший сын Довженко и Баши жил поочередно с обеими. - Ред.), и он как-то сразу воспринял меня хорошо - без настороженности, без холодка. И я к нему сразу потянулась", - вспомнила Светлана.

Вячеслав Довженко с экс-супругой и детьми (фото: instagram.com/sldovgenko)

По ее словам, общение между ними сразу стало легким и дружеским.

"Мы очень быстро нашли общий язык - и с того момента оно как-то естественно пошло. Я не мачеха - и не хочу ею быть. Я подружка", - пояснила она.

Также Светлана рассказала и об отношениях со старшим сыном актера.

"Иван уже взрослый, у него своя жизнь. Мы редко видимся, но раз в месяц он приходит к нам в гости. И это обычно теплые вечера. Но с Васей, все же, у меня более близкие отношения", - добавила она.

Напомним, Вячеслав Довженко в течение 17 лет был женат на актрисе Ксении Баша.

Супруги развелись в 2018 году. В браке у них родилось двое сыновей - Василий и Иван.

Сейчас актер находится в отношениях с художницей по костюмам Светланой, которая моложе его на 20 лет.

Вячеслав Довженко с возлюбленной (фото: instagram.com/sldovgenko)

В феврале 2024 года пара впервые публично подтвердила свой роман.

Сейчас влюбленные готовятся к свадьбе.