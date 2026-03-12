"Сошел с ума?" Довженко о реакции военных на его роли в "Кіборгах" и "Свінгерах"

Украинский актер Вячеслав Довженко рассказал, как военные реагировали на его роли в других фильмах после выхода легендарной киноленты "Кіборги", где он сыграл одну из главных ролей - защитника Донецкого аэропорта. По словам артиста, не все реакции были положительными, но он воспринимает критику спокойно.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

За что военные захейтили Довженко

"Были моменты, когда ребята хейтили и писали: "Что ты за ерундой занимаешься?" - рассказал актер.

"Это нормально, потому что это тот зритель, который критически оценивает все. Он имеет право на критику, абсолютно", - отметил он.

Довженко отметил, что одновременный выход нескольких проектов иногда вызывал не очень положительные комментарии от военных.

"У меня была определенная волна хейта, когда одновременно с "Кіборгами" вышел фильм "Свінгери". Ребята писали: "Ты что с ума сошел?", - вспомнил актер.

Довженко объяснил, что работа над лентой "Кіборги" требовала много времени, а за это время вышли и другие, в которых Довженко воплотил кардинально других персонажей.

"Фильм собирали очень долго. Отснялся, потом красился, потом озвучивался - это заняло большой пласт времени. А за это время уже успели снять этот анекдот", - отметил он.

"Ребята писали: "Тебе что - деньги выслать что ли?". Да не надо, я сам заработаю. Но был определенный хейт, и они имеют на это право", - сказал он.

Несмотря на критику, актер подчеркнул важность поддержания контакта со зрителями.

"Главное - не переставать общаться с ребятами (военными - ред.), со зрителем. Чтобы была здоровая "кукуха", надо общаться со зрителем, а не отмахиваться", - утверждает Довженко.

Он добавил, что активно отвечает на сообщения и видеообращения от поклонников.

"Особенно когда мне ребята пишут, я с удовольствием переписываюсь, поздравления какие-то пишу, снимаю короткие видео. Это подкрепляет дух и позволяет людям понять, что мы все люди и в одной лодке плывем. Поэтому пусть пишут - я всегда на связи", - отметил актер.

Что известно о фильме "Кіборги"

"Кіборги. Герои не умирают" - украинский полнометражный художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева по сценарию Натальи Ворожбит об обороне Донецкого аэропорта во время войны на Донбассе.

В этой ленте Довженко сыграл командира группы защитников Донецкого аэропорта под псевдонимом "Август".

Что известно о фильме "Свінгери"

"Свінгери"- украинско-латвийская комедийная мелодрама 2018 года. Лента является украинской киноадаптацией латвийского фильма 2016 года Svingeri и рассказывает о любовном треугольнике между женщиной и двумя мужчинами.

В этом фильме Довженко сыграл врача-пульмонолога Андрея.