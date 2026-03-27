"У них своє життя". Син Довженка зізнався, чи спілкується з молодою нареченою тата

Що сказав син Довженка про стосунки з його нареченою

Іван, який зіграв головну роль у фільмі "Мавка. Справжній міф", є сином актора від шлюбу з Ксенією Башею.

Він чесно зізнався, що рідко бачиться з татом та його нареченою Світланою, яка молодша за актора майже на 20 років.

Водночас запевнив, що стосунки між ними складаються нормально.

"Нормально складаються. У них своє життя. Я просто не часто приходжу до тата, ми дуже рідко бачимося", - зізнався він.

За словами молодого актора, вони з батьком постійно зайняті, але при зустрічі усі привітні.

"То я в універі чи працюю, то він зайнятий. Коли бачимось, все нормально: "Добрий день, добрий день". І все", - поділився він.

Іван Довженко

Що казала наречена Довженка про стосунки з його дітьми

Раніше художниця по костюмах зізнавалася, що хвилювалася перед знайомством з синами актора. Втім, все склалося позитивно. Ніякої напруженості чи дистанції немає.

З молодшим сином Василем вдалося вибудувати легкі та дружні стосунки. Він сприйняв кохану тата добре. За її словами, без настороженості чи холодку.

Зі старшим Іваном бачаться рідко, адже у нього своє життя. Водночас Світлана наголошувала, що мачухою бути не збирається. Лише подругою.

Наречена Довженка

Сам В'ячеслав в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що в родині склалися дружні стосунки. Водночас питання прийняття коханої кимось для нього не було визначним.

"Та нормально сприйняли. Питання не в тому, як вони сприймають. Вони дорослі вже. Питання в тому, як я це сприйму. Це ж моє життя. Але все добре", - заявив він.

Нагадаємо, про заручини актор повідомив наприкінці лютого. Весільну церемонію вони планують зіграти цього літа в колі близьких.

