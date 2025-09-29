Усик возглавил рейтинг Boxrec: топ-10 украинских боксеров в хевивейте

Стал известен рейтинг украинских боксеров в хевивейте, который обнародовал Boxreс. В списке расположился и украинская легенда, и перспективные тяжеловесы, которые только набирают обороты в профессиональном боксе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxreс .

Усик сохраняет первое место, Миронец приближается

Высшую строчку рейтинга традиционно удерживает Усик, который сейчас владеет всеми основными чемпионскими поясами в супертяжелом весе.

Вторую позицию занимает Богдан Миронец, чье присутствие в топ-3 выглядит вполне заслуженным, учитывая стабильность последних выступлений.

Противоречивые позиции Выхриста и Новицкого

Третье место Виктора Выхриста вызывает дискуссии среди экспертов.

После серьезной травмы он вернулся на ринг против откровенно слабой оппозиции, что ставит под сомнение столь высокую позицию.

Похожие вопросы возникают и к Андрею Новицкому, который оказался на пятой строчке рейтинга.

Проблемы Захожего, Сиренко и Шевадзуцкого

Александр Захожий, Владислав Сиренко и Игорь Шевадзуцкий, которые также попали в топ-10, должны закрыть поражения в своем послужном списке, чтобы претендовать на повышение в рейтинге.

Цотне Рогава мог бы подняться в тройку лучших, однако его поражение на Гран-при помешало этому.

Грицив и Руденко - стабильность без прорыва

Александр Грицив оказался на восьмом месте, хотя потенциально может подняться выше.

Для этого ему необходимы поединки против более сильных соперников, чтобы подтвердить уровень и амбиции.

Завершает десятку Андрей Руденко, опытный боец, который сохраняет место в рейтинге благодаря стабильности, но пока не демонстрирует прогресса.

Полный список рейтинга

В десятку лучших украинских тяжеловесов по версии Boxrec вошли: