Усик возглавил рейтинг Boxrec: топ-10 украинских боксеров в хевивейте
Стал известен рейтинг украинских боксеров в хевивейте, который обнародовал Boxreс. В списке расположился и украинская легенда, и перспективные тяжеловесы, которые только набирают обороты в профессиональном боксе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxreс.
Усик сохраняет первое место, Миронец приближается
Высшую строчку рейтинга традиционно удерживает Усик, который сейчас владеет всеми основными чемпионскими поясами в супертяжелом весе.
Вторую позицию занимает Богдан Миронец, чье присутствие в топ-3 выглядит вполне заслуженным, учитывая стабильность последних выступлений.
Противоречивые позиции Выхриста и Новицкого
Третье место Виктора Выхриста вызывает дискуссии среди экспертов.
После серьезной травмы он вернулся на ринг против откровенно слабой оппозиции, что ставит под сомнение столь высокую позицию.
Похожие вопросы возникают и к Андрею Новицкому, который оказался на пятой строчке рейтинга.
Проблемы Захожего, Сиренко и Шевадзуцкого
Александр Захожий, Владислав Сиренко и Игорь Шевадзуцкий, которые также попали в топ-10, должны закрыть поражения в своем послужном списке, чтобы претендовать на повышение в рейтинге.
Цотне Рогава мог бы подняться в тройку лучших, однако его поражение на Гран-при помешало этому.
Грицив и Руденко - стабильность без прорыва
Александр Грицив оказался на восьмом месте, хотя потенциально может подняться выше.
Для этого ему необходимы поединки против более сильных соперников, чтобы подтвердить уровень и амбиции.
Завершает десятку Андрей Руденко, опытный боец, который сохраняет место в рейтинге благодаря стабильности, но пока не демонстрирует прогресса.
Полный список рейтинга
В десятку лучших украинских тяжеловесов по версии Boxrec вошли:
- Александр Усик
- Богдан Миронец
- Виктор Выхрист
- Александр Захожий
- Андрей Новицкий
- Цотне Рогава
- Владислав Сиренко
- Александр Грицив
- Игорь Шевадзуцкий
- Андрей Руденко
