Усик возглавил рейтинг Boxrec: топ-10 украинских боксеров в хевивейте

Понедельник 29 сентября 2025 17:21
UA EN RU
Усик возглавил рейтинг Boxrec: топ-10 украинских боксеров в хевивейте Топ-10 украинских боксеров в тяжелом весе 2025 по версии Boxrec (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Стал известен рейтинг украинских боксеров в хевивейте, который обнародовал Boxreс. В списке расположился и украинская легенда, и перспективные тяжеловесы, которые только набирают обороты в профессиональном боксе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxreс.

Усик сохраняет первое место, Миронец приближается

Высшую строчку рейтинга традиционно удерживает Усик, который сейчас владеет всеми основными чемпионскими поясами в супертяжелом весе.

Вторую позицию занимает Богдан Миронец, чье присутствие в топ-3 выглядит вполне заслуженным, учитывая стабильность последних выступлений.

Противоречивые позиции Выхриста и Новицкого

Третье место Виктора Выхриста вызывает дискуссии среди экспертов.

После серьезной травмы он вернулся на ринг против откровенно слабой оппозиции, что ставит под сомнение столь высокую позицию.

Похожие вопросы возникают и к Андрею Новицкому, который оказался на пятой строчке рейтинга.

Проблемы Захожего, Сиренко и Шевадзуцкого

Александр Захожий, Владислав Сиренко и Игорь Шевадзуцкий, которые также попали в топ-10, должны закрыть поражения в своем послужном списке, чтобы претендовать на повышение в рейтинге.

Цотне Рогава мог бы подняться в тройку лучших, однако его поражение на Гран-при помешало этому.

Грицив и Руденко - стабильность без прорыва

Александр Грицив оказался на восьмом месте, хотя потенциально может подняться выше.

Для этого ему необходимы поединки против более сильных соперников, чтобы подтвердить уровень и амбиции.

Завершает десятку Андрей Руденко, опытный боец, который сохраняет место в рейтинге благодаря стабильности, но пока не демонстрирует прогресса.

Полный список рейтинга

В десятку лучших украинских тяжеловесов по версии Boxrec вошли:

  1. Александр Усик
  2. Богдан Миронец
  3. Виктор Выхрист
  4. Александр Захожий
  5. Андрей Новицкий
  6. Цотне Рогава
  7. Владислав Сиренко
  8. Александр Грицив
  9. Игорь Шевадзуцкий
  10. Андрей Руденко

Ранее мы сообщали, как Усик ответил на вызов американского блогера и бойца Джейка Пола, относительно боя по правилам MMA.

Кроме того, украинский боксер Тарас Шелестюк объявил о дате следующего боя.

