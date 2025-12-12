Девятая Церемония роз на "Холостяке": с кем попрощался Цымбалюк за шаг до финала

Девятая церемония роз в проекте "Холостяк" стала решающей перед финалом. После знакомств с семьями участниц и эмоциональных свиданий Тарас Цымбалюк должен был принять одно из самых сложных решений сезона - кого он готов видеть рядом дальше, а с кем вынужден попрощаться за шаг до завершения проекта.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию новой серии "Холостяка"

Кто покинул "Холостяк" за шаг до финала

По результатам девятой церемонии роз проект покинула Дарья Романец.

Решение Тараса стало прогнозируемым после свидания в Днепре и знакомства с семьей участницы.

Именно во время общения с близкими Даши Цымбалюк признался, что чувствует себя некомфортно и не видит естественности во взаимодействии.

Тарас отправил Дашу домой (скриншот)

Окончательно ситуацию изменил индивидуальный разговор с отцом Даши.

Мужчина предположил, что мотив участия его дочери в проекте может заключаться не только в поиске отношений, но и в желании привлечь внимание к собственному свадебному бизнесу.

Эта фраза, по словам Тараса, стала решающей.

Таким образом, в проекте остались три участницы, которые познакомят Тараса со своими родителями в следующем выпуске: