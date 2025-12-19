Знакомство Надин с родителями Цымбалюка: какой была встреча и что не понравилось маме Тараса

В десятом выпуске "Холостяка" Тарас Цымбалюк знакомил финалисток с родителями. Первой с мамой и папой актера увиделась Ирочка , а второй на встречу приехала Надин.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию реалити.

Как Цымбалюк знакомил Надин с родителями

Сначала Тарас привел участницу в свою школу. Он хотел показать ей кабинеты, которые дали ему больше всего теплых воспоминаний.

Также актер завел Надин в кабинет, где работает его мама-учительница. А модель вспомнила о своем обещании - она принесла фото со свидания, на котором она и Тарас обрисовались красками и устроили фотосет.

Надин и Тарас (скриншот)

Затем актер продолжил "экскурсию" по школе. Во время прогулки по коридорам они много обнимались и целовались. А уже на улице пару ждали сестра и друг Тараса.

Цымбалюк и Головчук (скриншот)

Далее все они поиграли в волейбол. Во время этого Надин и Тарас также обнимались и не скрывали эмоции.

"Есть какая-то химия, этого трудно не заметить", - сказала сестра Тараса и пригласила модель на разговор в кабинете.

Надин говорила о том, ревнует ли она Тараса, что ценит в отношениях. Модель даже рассказала о неудачных отношениях в прошлом. Надин встречалась с парнем, который употреблял запрещенные вещества, оскорблял ее и все ей запрещал.

Сестра Цымбалюка отметила, что модель достаточно долго находилась в токсичных отношениях. По ее мнению, она могла сделать выводы и уйти от такого избранника раньше.

Надин в новом выпуске "Холостяка" (скриншот)

А потом Надин призналась, что влюблена в Тараса. Эти слова удивили его сестру.

"Я не верю, что можно влюбиться так быстро. Может, есть какое-то увлечение, зародыши влюбленности", - сказала она, но потом отметила, что в целом Надин ей понравилась.

Далее Тарас повез модель на знакомство с мамой и папой. Надин признала, что волновалась. Она привезла родителям Цымбалюка подарок - скатерть. Мама актера оценила презент и сказала, что он ей понравился.

Надин и родители Тараса (скриншот)

А потом родители задали модели неудобный вопрос насчет образования. Надин лишь планирует получать диплом в университете, что не очень понравилось его маме.

А вот сестра Тараса отметила, что это было смело. Ведь модель могла просто соврать.

Тарас и Надин (скриншот)

Далее актер решил удивить маму и показал ей фото с Надин. "Вау-эффект" действительно был, но кадры не всем понравились.

Надин и сестра Тараса (скриншот)

Отец Цымбалюка сказал, что Надин не такая, как на фото. Но в целом обошлось без критики.

Новая серия "Холостяка" (скриншот)

Затем мама актера попросила Надин, чтобы та рассказала, каким она видит Тараса. Модель назвала актера "человеком другой эпохи". Также модель сказала, что видела только один сериал с "Холостяком".

Мама Цымбалюка отметила, что это немного странно. По ее мнению, участница могла больше узнать о Тарасе. Надин оправдалась тем, что он интересует ее именно как мужчина, а не как актер.

Надин и Тарас (скриншот)

Надин и мама Тараса пошли готовить ужин и говорили вдвоем. Модель описала мужчину своей мечты и заявила, что Цымбалюк соответствует всем критериям.

"Для такого знакомства, когда еще не определено, в статусе кого мы, она говорила достаточно откровенно", - сказала Татьяна Васильевна и добавила, что хочет видеть рядом с сыном самодостаточную женщину.

Во время разговора с отцом актера Надин была поражена тем, насколько он творческая и глубокая семья. Папа сделал модели немало комплиментов и пожелал найти себя.

Надин и отец Тараса (скриншот)

Модель не хотела, чтобы этот вечер закончился. Впрочем, позже Тарас провел ее к машине. Он также не хотел ее отпускать.