Десятый выпуск "Холостяка": почему заплакала Ирочка и что о ней сказала мама Цымбалюка

Пятница 19 декабря 2025 20:04
Десятый выпуск "Холостяка": почему заплакала Ирочка и что о ней сказала мама Цымбалюка Ирочка и Тарас (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В десятом выпуске "Холостяка" Тарас Цымбалюк знакомил финалисток со своими родителями. И первой с мамой и папой актера увиделась модель Ирочка.

Каким был десятый выпуск "Холостяка", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию реалити.

Как Тарас знакомил Ирочку с родителями

Проект "Холостяк" отправился в Корсунь-Шевченковский, именно там живут родители Тараса. По словам "Холостяка", у него хорошие отношения с родителями. Мама и папа поддерживают актера, но в его детстве они волновались за сына и хотели, чтобы он больше времени уделял учебе.

Ирочка призналась, что волнуется. Встреча с родителями - особый и важный момент, а потому ей очень интересно узнать, какие родители у Тараса.

Цымбалюк встретил участницу в центре родного города, а потом он повез ее в особое место. Также они обсудили предыдущую Церемонию роз. Тогда Тарас напугал Ирочку и зрителей, когда не сразу дал ей цветок. Казалось, что она покидает проект. По словам участницы, ей было страшно и неприятно, но она ощущала благодарность.

Десятый выпуск &quot;Холостяка&quot;: почему заплакала Ирочка и что о ней сказала мама ЦымбалюкаИрочка и Тарас (скриншот)

Оказалось, что "Холостяк" привез участницу прямо на огород. Там их уже ждала его мама - Татьяна Васильевна. Впрочем, идею такого знакомства придумала не она, а именно Тарас.

Десятый выпуск &quot;Холостяка&quot;: почему заплакала Ирочка и что о ней сказала мама ЦымбалюкаСвидание на "Холостяке" (скриншот)

Вместе они должны были накопать картошку и собрать овощи на ужин. По словам Цымбалюка, такое свидание необычное, но особенное. Им актер хотел показать, что на самом деле он - "простой пацан".

Ирочка не испугалась тяжелой работы. Она рассказала, что в родном Донецке у ее семьи тоже был огород, где она проводила много времени в детстве.

Мама Тараса заметила, что Тарас относится к участнице с нежностью. Она хотела больше о ней узнать, а потому позвала ее на разговор. Во время него они собирали цветы.

Ирочка сразу начала отвечать на вопросы мамы актера. Она рассказала, почему пошла на проект, что ей нравится в Тарасе. Ее ответы маме "Холостяка" понравились. Но она заметила, что Ирочка будто опасалась что-то спрашивать о Цымбалюке.

Десятый выпуск &quot;Холостяка&quot;: почему заплакала Ирочка и что о ней сказала мама ЦымбалюкаИрочка заплакала на "Холостяке" (скриншот)

Модель не сдержала слезы и начала плакать, ведь ее растрогали слова мамы Тараса об отношениях в семье. Ирочка скучает по родным, которые остались в Донецке. После этого участница жалела, что заплакала, даже на себя разозлилась.

Затем Тарас повел Ирочку к себе домой. Там его ждали его мама, папа и сестра. Участница заметно нервничала, она мало говорила и чувствовала, что может сказать что-то "не то".

Десятый выпуск &quot;Холостяка&quot;: почему заплакала Ирочка и что о ней сказала мама ЦымбалюкаСемья Цымбалюка и Ирочка (скриншот)

Впрочем, со временем волнения понемногу исчезали. Ирочка и Тарас шутили, его сестра и родители также поддерживали разговор и смеялись. А потом папа актера пригласил участницу на разговор в другой комнате.

Модель рассказала о своей семье, о родном городе. А "Холостяк" тем временем спросил у мамы, как ей Ирочка.

"Это ребенок. Боится, она подбирает слова", - прямо сказала она.

Но она не критиковала модель, а отметила, что несмотря на страх Ирочка делает то, что хочет, и стремится к мечтам.

Отец Тараса был доволен разговором с участницей, ее ответы были мудрыми и поразили папу актера. Затем вся семья, Цымбалюк и Ирочка продолжили знакомство и пили чай. Артист даже спел на французском, вспомнил свои выступления в детстве.

Затем Ирочка говорила с сестрой Тараса и ответила, готова ли она выйти замуж, если победит в проекте. Модель прямо сказала, что хочет семью и детей.

Десятый выпуск &quot;Холостяка&quot;: почему заплакала Ирочка и что о ней сказала мама ЦымбалюкаИрочка и сестра Цымбалюка (скриншот)

"Я представлял какую-то большую вовлеченность Ирочки", - потом сказал "Холостяк".

А вот родители актера и его сестра были довольны знакомством. Они отметили, что у модели есть "изюминка".

В конце встречи "Холостяк" провел модель и поцеловал ее уже на улице. Но он признал, что не был доволен знакомством Ирочки со своими родителями на все 100%.

