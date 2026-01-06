ua en ru
Нацотбор на "Евровидение 2026": стала известна дата финала

Вторник 06 января 2026 17:02
Нацотбор на "Евровидение 2026": стала известна дата финала Дата финала Нацотбора на "Евровидение-2026" (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Финал Национального отбора на "Евровидение-2026" состоится 7 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Мовлення, которое в этом году объединит музыкальное событие с благотворительной миссией.

Во время финального шоу Общественное совместно с Superhumans Center проведет сбор средств на протезирование украинских ветеранов и пострадавших от войны.

Это станет первым совместным благотворительным проектом вещателя и центра Superhumans.

В Общественном отмечают, что Нацотбор уже несколько лет подряд выходит за пределы чисто телевизионного конкурса.

Ранее во время прямых эфиров украинцы собирали средства на гуманитарное разминирование, и общая сумма донатов превысила 3 миллиона гривен.

На этот раз организаторы решили сосредоточиться на проблеме протезирования, которая остается одной из самых острых во время полномасштабной войны.

В Superhumans отметили, что участие в Нацотборе имеет не только символическое, но и практическое значение.

По словам представителей центра, сочетание культуры и социальной ответственности помогает привлекать внимание к реальным потребностям людей, пострадавших от войны, и одновременно усиливает единство общества.

Как присоединиться к сбору

Поддержать благотворительную инициативу можно уже сейчас - через QR-код и специальную ссылку, а также непосредственно во время трансляции финала.

Шоу будут транслировать на телеканале Суспільне Культура, YouTube-канале Евровидения Украина и на официальных сайтах Суспільного.

Кто будет соревноваться в финале

Нынешний Нацотбор объединит как хорошо знакомые публике имена, так и новых артистов.

Среди финалистов - Jerry Heil и LAUD, которые снова поборются за право представить Украину, а также группа MOLODI, которая во второй раз участвует в отборе.

Громким событием стало возвращение фронтвумен группы Go_A, которая на этот раз выступит как сольная артистка под именем Monokate.

Также в финале появится 19-летняя Елена Усенко, которая ранее заняла пятое место на "Детском Евровидении".

Нацотбор на &quot;Евровидение 2026&quot;: стала известна дата финалаФиналисты Нацотбора на "Евровидение-2026" (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

На данный момент в финал уже прошли:

  • Jerry Heil
  • LAUD
  • LELÉKA
  • MOLODI
  • Monokate
  • Mr. Vel
  • The Elliens
  • Valeriya Force
  • ЩукаРиба

Еще одного, десятого финалиста выберут путем голосования украинских еврофанов в приложении Дія.

Нацотбор на &quot;Евровидение 2026&quot;: стала известна дата финалаСреди кого будут выбирать 10-го финалиста Нацотбора 2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Голосование стартует в ближайшее время среди артистов из лонглиста.

Окончательный список участников финала Нацотбора на "Евровидение-2026" организаторы пообещали обнародовать до 15 января.

