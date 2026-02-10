ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Это очень обидно": Марк Энтони прокомментировал скандал в семье Бекхэмов

Вторник 10 февраля 2026 21:11
UA EN RU
"Это очень обидно": Марк Энтони прокомментировал скандал в семье Бекхэмов Марк Энтони отреагировал на семейную драму Бекхэмов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Американский певец Марк Энтони прокомментировал напряженную ситуацию в семье Бекхэмов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды изданию The Hollywood Reporter.

Больше интересного: Меган Маркл вмешалась в скандал семьи Бекхэмов и дала совет Бруклину

Что сказал Марк Энтони о семейном конфликте Бекхэмов

57-летний артист назвал семью Бекхэмов "замечательной" и признался, что его огорчает конфликт, который сейчас обсуждается в медиа.

"Мне нечего сказать о том, что происходит с семьей", - сказал Марк Энтони в разговоре с журналистами.

"Они замечательная, замечательная семья. Я знаю их еще до рождения детей. Я крестный отец Круза. Я очень близок к семье", - добавил музыкант.

&quot;Это очень обидно&quot;: Марк Энтони прокомментировал скандал в семье БекхэмовМарк Энтони (фото: instagram.com/marcanthony)

Артист подчеркнул, что не берется оценивать конкретные события, которые стали причиной расстройства.

"Но мне нечего сказать о том, что там произошло. Очень обидно, как это происходит, но это все вряд ли соответствует правде", - отметил он.

Заявления Бруклина Бекхэма

Напряженность в семье снова оказалась в центре внимания после серии Instagram Stories, которые Бруклин Бекхэм опубликовал 19 января.

В них он впервые публично высказался о затянувшемся конфликте с родителями и братьями и сестрами, связанном, по его словам, с отношением семьи к его жене - Никола Пельц Бекхэм, на которой он женился в апреле 2022 года.

"Нарратив о том, что моя жена контролирует меня, абсолютно неправильный. Мои родители контролировали меня большую часть моей жизни", - написал Бруклин.

&quot;Это очень обидно&quot;: Марк Энтони прокомментировал скандал в семье БекхэмовБруклин Бекхэм с родителями (фото: Getty Images)

"Я вырос с непреодолимой тревогой. Впервые в жизни, с тех пор как я покинул свою семью, эта тревога исчезла. Я просыпаюсь каждое утро благодарным за жизнь, которую выбрал, и обрел спокойствие и облегчение. Мы с женой не хотим жизни, сформированной имиджем, прессой или манипуляциями. Все, что мы хотим, - это мир, приватность и счастье для нас и нашей будущей семьи", - добавил он в сообщениях.

Старший сын Бекхэмов также заявил, что во время свадьбы 2022 года произошел инцидент, который, по его словам, стал для него крайне болезненным.

Речь идет о моменте, когда Марк Энтони должен был исполнить песню для молодоженов и пригласил Бруклина на сцену.

"Моя мама ждала, чтобы потанцевать со мной. Она очень неуместно танцевала на мне перед всеми. Я никогда в жизни не чувствовал себя так неудобно или униженно", - написал Бруклин в соцсетях.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктория Бекхэм сканал
Новости
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ