"Это очень обидно": Марк Энтони прокомментировал скандал в семье Бекхэмов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды изданию The Hollywood Reporter.

Что сказал Марк Энтони о семейном конфликте Бекхэмов

57-летний артист назвал семью Бекхэмов "замечательной" и признался, что его огорчает конфликт, который сейчас обсуждается в медиа.

"Мне нечего сказать о том, что происходит с семьей", - сказал Марк Энтони в разговоре с журналистами.

"Они замечательная, замечательная семья. Я знаю их еще до рождения детей. Я крестный отец Круза. Я очень близок к семье", - добавил музыкант.

Марк Энтони (фото: instagram.com/marcanthony)

Артист подчеркнул, что не берется оценивать конкретные события, которые стали причиной расстройства.

"Но мне нечего сказать о том, что там произошло. Очень обидно, как это происходит, но это все вряд ли соответствует правде", - отметил он.

Заявления Бруклина Бекхэма

Напряженность в семье снова оказалась в центре внимания после серии Instagram Stories, которые Бруклин Бекхэм опубликовал 19 января.

В них он впервые публично высказался о затянувшемся конфликте с родителями и братьями и сестрами, связанном, по его словам, с отношением семьи к его жене - Никола Пельц Бекхэм, на которой он женился в апреле 2022 года.

"Нарратив о том, что моя жена контролирует меня, абсолютно неправильный. Мои родители контролировали меня большую часть моей жизни", - написал Бруклин.

Бруклин Бекхэм с родителями (фото: Getty Images)

"Я вырос с непреодолимой тревогой. Впервые в жизни, с тех пор как я покинул свою семью, эта тревога исчезла. Я просыпаюсь каждое утро благодарным за жизнь, которую выбрал, и обрел спокойствие и облегчение. Мы с женой не хотим жизни, сформированной имиджем, прессой или манипуляциями. Все, что мы хотим, - это мир, приватность и счастье для нас и нашей будущей семьи", - добавил он в сообщениях.

Старший сын Бекхэмов также заявил, что во время свадьбы 2022 года произошел инцидент, который, по его словам, стал для него крайне болезненным.

Речь идет о моменте, когда Марк Энтони должен был исполнить песню для молодоженов и пригласил Бруклина на сцену.

"Моя мама ждала, чтобы потанцевать со мной. Она очень неуместно танцевала на мне перед всеми. Я никогда в жизни не чувствовал себя так неудобно или униженно", - написал Бруклин в соцсетях.