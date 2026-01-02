ua en ru
Дэвид Бекхэм растрогал посланием к сыну Бруклину после месяцев вражды

Пятница 02 января 2026 11:36
UA EN RU
Дэвид Бекхэм растрогал посланием к сыну Бруклину после месяцев вражды Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Семейный конфликт в семье Бекхэмов, похоже, далек от завершения. На фоне многомесячных слухов о разрыве с сыном Бруклином Дэвид Бекхэм сделал публичный жест в соцсетях, который вновь привлек внимание к напряженным отношениям внутри звездной семьи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, слухи о серьезном конфликте между старшим сыном звездной четы - Бруклином Бекхэмом - и другими членами семьи - в западных медиа ходят уже несколько месяцев.

По информации инсайдеров, началом разлада могла стать свадьба Бруклина с актрисой Никола Пельц в 2022 году.

Тогда появились сообщения, что невеста якобы отказалась надеть свадебное платье, созданное Викторией Бекхэм, что и стало одной из причин семейного напряжения.

Противоречивые публикации Дэвида Бекхэма

В новогоднюю ночь Дэвид обратился к своей семье с публичным и довольно личным посланием, которое многие восприняли как самую откровенную попытку примирения за последний год.

В подборке архивных и свежих фотографий бывший капитан сборной Англии по футболу назвал жену и детей главным смыслом своей жизни, впервые за долгое время упомянув и старшего сына Бруклина - на фоне слухов о напряженных отношениях между ними.

Дэвид Бекхэм растрогал посланием к сыну Бруклину после месяцев враждыДэвид Бекхэм обратился к семье (скриншот)

В обращении к подписчикам Бекхэм подчеркнул, что именно семья остается для него главной поддержкой, и открыто признался в любви к Виктории и детям.

Среди опубликованных кадров появилось и фото Бруклина в подростковом возрасте - символический жест, который резко контрастирует с его отсутствием на большинстве семейных событий в течение 2025 года.

Сообщение сопровождалось лаконичной, но эмоциональной подписью: "Я очень люблю вас всех".

Дэвид Бекхэм растрогал посланием к сыну Бруклину после месяцев враждыДэвид Бекхэм сделал публичный шаг к примирению с сыном Бруклином (скриншот)

Впрочем, за несколько часов до этого экс-футболист выложил итоговый пост за 2025 год, в котором собрал ключевые моменты своей жизни - 50-летие и посвящение в рыцари королем Карл III в ноябре 2025-го.

Ни на одном из фото Бруклин не появился. По данным СМИ, он также проигнорировал празднование юбилея отца.

Отписки в Instagram и реакция Круза

Как сообщает журнал People, в статье от 20 декабря 2025 года говорится, что Бруклин Бекхэм отписался от своих родителей в соцсетях.

В ответ Дэвид и Виктория якобы отписались от его жены Николы Пельц, оставаясь подписанными на Ромео и Круза.

На фоне этих слухов младший сын пары - Круз Бекхэм - публично отреагировал в Instagram.

Он опубликовал скриншот новостной статьи и заявил, что информация об отписке родителей от сына не соответствует действительности.

Дэвид Бекхэм растрогал посланием к сыну Бруклину после месяцев враждыКруз Бекхэм с отцом (фото: instagram.com/cruzbeckham)

"НЕПРАВДА. Мои родители никогда бы не отписались от своего сына. Давайте проясним: они проснулись заблокированными - так же, как и я", - написал Круз.

Представители Дэвида и Бруклина Бекхэмов воздержались от комментариев.

В то же время представитель Виктории Бекхэм сообщил People, что Круз лишь отреагировал на ложные слухи о ситуации в соцсетях.

Несмотря на публичные заявления, ситуация вокруг семьи Бекхэмов остается напряженной - и, похоже, эта история еще будет иметь продолжение.

