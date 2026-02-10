"Це надзвичайно прикро": Марк Ентоні прокоментував скандал у родині Бекхемів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю зірки виданню The Hollywood Reporter.

Що сказав Марк Ентоні про сімейний конфлікт Бекхемів

57-річний артист назвав сім’ю Бекхемів "чудовою" та зізнався, що його засмучує конфлікт, який нині обговорюється в медіа.

"Мені нічого сказати про те, що відбувається з родиною", - сказав Марк Ентоні в розмові з журналістами.

"Вони чудова, чудова родина. Я знаю їх ще до народження дітей. Я хрещений батько Круза. Я дуже близький до родини", - додав музикант.

Марк Ентоні (фото: instagram.com/marcanthony)

Артист наголосив, що не береться оцінювати конкретні події, які стали причиною розладу.

"Але мені нічого сказати про те, що там сталося. Надзвичайно прикро, як це відбувається, але це все навряд чи відповідає правді", - зазначив він.

Заяви Брукліна Бекхема

Напруженість у родині знову опинилася в центрі уваги після серії Instagram Stories, які Бруклін Бекхем опублікував 19 січня.

У них він уперше публічно висловився про тривалий конфлікт із батьками та братами й сестрами, пов’язаний, за його словами, зі ставленням родини до його дружини - Нікола Пельц Бекхем, з якою він одружився у квітні 2022 року.

"Наратив про те, що моя дружина контролює мене, абсолютно неправильний. Мої батьки контролювали мене більшу частину мого життя", - написав Бруклін.

Бруклін Бекхем з батьками (фото: Getty Images)

"Я виріс із непереборною тривогою. Вперше в житті, відколи я покинув свою сім’ю, ця тривога зникла. Я прокидаюся щоранку вдячним за життя, яке обрав, і знайшов спокій і полегшення. Ми з дружиною не хочемо життя, сформованого іміджем, пресою чи маніпуляціями. Все, що ми хочемо, - це мир, приватність і щастя для нас і нашої майбутньої родини", - додав він у дописах.

Старший син Бекхемів також заявив, що під час весілля 2022 року стався інцидент, який, за його словами, став для нього вкрай болісним.

Йдеться про момент, коли Марк Ентоні мав виконати пісню для молодят і запросив Брукліна на сцену.

“Моя мама чекала, щоб потанцювати зі мною. Вона дуже недоречно танцювала на мені перед усіма. Я ніколи в житті не почувався так незручно чи принижено”, - написав Бруклін у соцмережах.